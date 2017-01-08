Gelmezlerse vatandaşlıktan çıkartılacaklar

Yeni yayımlanan KHK’larda yurtdışına kaçan örgüt mensuplarıyla ilgili madde dikkat çekti. Buna göre, ‘yurda dön’ çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacaklar. Bunların arasında Bolulu ünlü işadamları da bulunuyor.

Kararnameye göre Bolu’da FETÖ’nün önde gelen isimlerinden olan yurtdışına kaçtığı tespit edilen ve halen kırmızı bültenle aranan Adnan Daylan’ın vatandaşlıktan çıkartılması an meselesi. Öte yandan Adnan Daylan ile birlikte Bolu’da FETÖ’nün önde gelen isimlerinden yurtdışına kaçtığı tespit edilen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan işadamları Ömer Baday, İsmail Çolak, Cuma Kartal, İl Özel İdare eski Genel Sekreteri Oktay Güneş, AİBÜ eski Rektör Yardımcısı Kenan Gümüştekin, bir dönem AİBÜ Tıp Fakültesi’nde görevli FETÖ’nün lideri Fethullah Gülen’in kalp doktoru Prof. Dr. Mehmet Yazıcı’nda aralarında bulunduğu toplam 80 kişi yurda dönmedikleri takdirde vatandaşlıktan çıkartılacak.