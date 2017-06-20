Genç Pasör Çaprazı Belediyespor’da

Transfer çalışmalarını gizlilik içerisinde sürdüren Bolu Belediyespor, son olarak genç pasör çaprazı Semra Özer’i renklerine bağladı.

Haber: Bulut Altundal

2017-2018 sezonunda adını play-offlara yazdırarak oradan da Venüs Sultanlar Ligine çıkmayı hedefleyen Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, haftanın ilk günü olan Pazartesi günü arka arkaya 3 oyuncu ile anlaşma sağladı. Antrenör Gökhan Çokşen’in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını gizlilik içerisinde yürüten yeşil-beyazlı yönetim, son olarak geçtiğimiz sezon Salihli Belediyespor’da forma giyen genç pasör çaprazı Semra Özer’i transfer etti. Yeşil-beyazlı yönetimin, uzun süredir görüşme halinde olduğu Semra Özer, birçok takımın teklifini reddederek Bolu Belediyespor’a imza attı.