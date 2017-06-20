  • BIST 99.271
  • Altın 141,473
  • Dolar 3,5387
  • Euro 3,9436
  • Bolu 19 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 17 °C

Genç Pasör Çaprazı Belediyespor’da

»
Genç Pasör Çaprazı Belediyespor’da
Transfer çalışmalarını gizlilik içerisinde sürdüren Bolu Belediyespor, son olarak genç pasör çaprazı Semra Özer’i renklerine bağladı.

Haber: Bulut Altundal

2017-2018 sezonunda adını play-offlara yazdırarak oradan da Venüs Sultanlar Ligine çıkmayı hedefleyen Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, haftanın ilk günü olan Pazartesi günü arka arkaya 3 oyuncu ile anlaşma sağladı. Antrenör Gökhan Çokşen’in verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını gizlilik içerisinde yürüten yeşil-beyazlı yönetim, son olarak geçtiğimiz sezon Salihli Belediyespor’da forma giyen genç pasör çaprazı Semra Özer’i transfer etti. Yeşil-beyazlı yönetimin, uzun süredir görüşme halinde olduğu Semra Özer, birçok takımın teklifini reddederek Bolu Belediyespor’a imza attı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tecrübeli Smaçör Bolu Belediyespor’da20 Haziran 2017 Salı 13:25
  • Anco Jansen'e Türkiye'den Talip Var20 Haziran 2017 Salı 13:21
  • Kale Ona Mı Emanet?20 Haziran 2017 Salı 13:18
  • Mehmet Uslu Şimşekli oluyor20 Haziran 2017 Salı 13:11
  • Erdi Yokuşlu, yeni takımını buldu20 Haziran 2017 Salı 13:07
  • Sebenspor ilk 8’i garantiledi20 Haziran 2017 Salı 13:06
  • Dörtdivan'da 17. Dağ Maratonu20 Haziran 2017 Salı 13:00
  • Dostlukların temelleri Bolu’da atılıyor20 Haziran 2017 Salı 12:32
  • Gollerin dağılımı nasıl?20 Haziran 2017 Salı 12:22
  • Malatyaspor 2 Temmuz’da Bolu’da toplanacak20 Haziran 2017 Salı 12:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim