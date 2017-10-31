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Gençlerimizden Rize galibiyeti

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Gençlerimizden Rize galibiyeti
TFF U -21 Elit 1. Liginin 10. Haftasında U -21 takımımız Çaykur Rizespor U -21 takımına konuk oldu. Mehmet Cengiz Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor U -21 takımı 3-2 kazandı.

Haber: Gökhan Aksoy

U – 2 1Elit 1. Ligin 10. Haftasında Çaykur Rizespor U -21 ile Boluspor U -21 takımı karşı karşıya geldiler. Mehmet Cengiz Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor U -21 takımı Mutlu, Salıf Sana ve Kutay’ın golü ile 3-2 kazandı. Bu galibiyetle Boluspor U 21 takımımız puanını 15e çıkararak 8. Sırada yer alırken Çaykur Rizespor u 21 takımı ise 5 puanla 16.sırada kaldı. Boluspor U 21 takımı ligin 11.haftasında sahasında Samsunspor’u konuk ederken Çaykur Rizespor U 21 takımı ise Adanaspor deplasmanına gidecek. Boluspor takımı maçın başlama düdüğü ile etkili başladı. Maçın 14.dakikasında Boluspor’dan Mutlu rakip ceza sahası içinde girdiği pozisyonu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçti. ilk golün artından iki dakika sonra Boluspor takımı farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Maçın 16. dakikasında Boluspor’luSalıf Sana Ceza sahası dışından attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Farkı açılmasını istemeyen Çaykur Rize takımı rakip ceza sahasında baskısını arttırarak, pozisyonlarını arttırdı. Çykur Rizespor’un aradığı gol 32.dakikada Kazım’dan geldi. Bu golle maçta durum 2-1 oldu. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına Boluspor’un 2-1 üstünlüğü ile girildi.ikinci yarıda Boluspor takımı farkı arttırmak için rakip sahadaki baskını arttırdı. Boluspor’un beklediği üçüncü gol 67.dakikada Kutay’ın kaydettiği gol ile geldi. Bu golle maçta Boluspor 3-1 öne geçti. herkes maçın bu skorla biteceğini beklerken Rize takımı maçın son dakikalarında son sözü söyledi. Çaykur Rizespor takımı maçın 90+2.dakikasında Kazım ile maçın skorunu belirleyen golü kaydederek skoru 3-2’ye getirdi. Bu golle Kazım takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.

 

Stad: Mehmet Cengiz Tesisleri

 

Hakemler: Ertuğrul Yılmaz ( Hakem), Yasin Yılmaz (1. Y. Hakem), Sinan Akdeniz (2. Y. Hakem), Umut Türkeş (4. Y. Hakem)

 

Çaykur Rizespor U – 2 1: ** Mızhat Burak, ** Ahmet, ** Berkay, ** Ferhat, ** Faruk Affan, ** Berat, ** Mehmet Salih, ** Muhammet Çelik, ** Onur, *** Kazım, ** Muhammet Özkan

 

BolusporU – 21: ** Efe, ** Oğuzhan, ** Hakan, ** Kerim Ufuk, ** Burak, ** Mutlu, ** Yaşar Kaan, *** Kutay, ** Emre, ** Salıf Sana, ** Muhammed Şura

 

Goller: 32.dk. – 90+2.dk. Kazım (Çaykur Rizespor U – 2 1),  14.dk. Mutlu, 16.dk. Salıf Sana, 67.dk. Kutay (Boluspor U – 21)

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