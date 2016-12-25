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Gençlerin kavgası kanlı bitti

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Gençlerin kavgası kanlı bitti
Akşam saatlerinde Hattat Emin Baran Caddesi üzerinde bir grup genç kavga etti. İsimleri öğrenilemeyen gençlerden biri bıçaklandı

Hattat Emin Baran Caddesi üzerinde yaşları belirtilmeyen bir grup genç kavga etti. Kavga eden gençlerin içinden biri diğerini bıçakladı. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen ambulans hafif yaralanan genci hastaneye götürdü. Polisler ise arkadaşını bıçaklayan genci ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

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