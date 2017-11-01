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Genel Merkez 11 Kasım’da açılıyor

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Genel Merkez 11 Kasım’da açılıyor
Meral Akşener’in Genel Başkanlığını yaptığı İyi Parti’nin Ankara’daki genel merkez binasının 11 Kasım’da açılacağını belirten İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, il ve ilçe başkanlarının da 11 Kasım 2017 tarihinde atamalarının yapılacağını açık

Haber: Erol Değirmenci

Son günlerde bazı yayın organlarının ve kulaktan dolma söylemlerle İyi Parti’nin ilçe başkanlarının 1 Kasım tarihinde açıklanacağına tepki gösteren İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın açıklık getirdi.

Aydın, İyi Parti Gerede ilçe başkanının 1 Kasım tarihinde açıklanacağı haberini yalanlayarak; “Böyle bir olay yok. 11 Kasım 2017’de Ankara’daki genel merkezimizin açılışı gerçekleşecek. Ondan sonra il başkanları belirlenecek ve ardından merkez ilçe olmak üzere ilçe başkanları açıklanacak. Bu tarihten önce hiç atama olmayacaktır” dedi.

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