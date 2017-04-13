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Gerede Belediye TV yayına başladı

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Gerede Belediye TV yayına başladı
Gerede’yi ilklerle tanıştıran Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’dan şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir hizmet daha geldi.

Haber: BMA

Gerede için her geçen gün hizmet yelpazesini genişleten ve Gerede’yi ilklerle tanıştıran Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yeni bir hizmeti devreye soktu. Gerede Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce takibi yapılan Web TV, yayın hayatına geçtiğimiz gün belediye birim amirleri toplantısından yaptığı test yayınıyla başladı. Aylık canlı yayınların haricinde merkezi bir noktada bulunan Belediye Binasına koyulacak şehir kamerası ile ilçe dışında yaşayan Geredeliler, her an Gerede’yi izleyerek hasret giderebilecekler.

Gerede Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan “www.gerede.bel.tr” adresindeki ara yüzü yenilemesiyle modern bir görünüme kavuşması ile Gerede Belediyesi Web TV “www.geredebelediye.tv” internet adresinden izleyiciye ulaşacak, böylece önemli basın toplantıları, Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın bilgilendirme toplantıları ve belediyemiz çalışmaları bu adres üzerinden tüm kent halkı ve dünyanın her yerinden canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca web tv’de ilçenin tüm tanıtım filmleri, tarihi mekânları, gezilip görülecek yerleri videolar halinde şu anda yayında. Turizm rotasında önemli bir yerde bulunan Gerede ilçesinin tanıtımı web tv üzerinden muntazaman yapılmakta.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, hizmet noktasında var olan tüm teknolojik imkânları sonuna kadar kullandıklarını ve bundan sonra da kullanacaklarını söyleyerek yapılan her hizmetin vatandaşın refah ve mutluluğu için olduğunun altını çizdi. Başkan Allar ayrıca, “Artık, klasik belediyecilik anlayışı sona erdi. Yol, su, temizlik, kanalizasyon vs. gibi hizmetler, bizim asli görevimiz. Bunun yanında dünyada baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojiden uzak kalmamızda mümkün değil. ‘Web TV’ konusu da bu bağlamda bir gereklilik olarak düşünüldü ve uygulamaya geçti. Burada belediyemizin faaliyetlerinin şeffaf bir şekilde halkımıza duyurulması amaçlanırken, ayrıca gündemle ilgili konular da internet üzerinden yayına sunduğumuz Web TV’miz aracılığıyla halkımıza aktarılacak” diye konuştu.

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