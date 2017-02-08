GEREDE BELEDİYESİ'NE ÇOK AMAÇLI SALON

Gerede Belediye Başkanlığı binası içerisinde yeni oluşturulan çok amaçlı salonun açılışı yapıldı.

Gerede Belediyesi'nin vatandaşlara daha kaliteli hizmet vermek ve yoğun bir şekilde faydalanılan su, emlak, AK Masa gibi hizmetleri bünyesinde barındıran yeni hizmet binasında yeni bir alan daha hizmete açıldı. Teknolojinin her imkanı kullanılarak donatılan çok amaçlı salonun açılışı Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından belediye meclis üyeleri, oda başkanları ve muhtarların katılımı ile gerçekleştirildi.

Açılış sonrası konuşan Allar: "Bizler bu koltuklarda milletimize hizmet için varız. Elimizden geldiğince ilçemizin daha çok gelişmesi ve vatandaşlarımızın kaliteli hizmetler alması için hep birlikte çalışacağız."dedi. Oda başkanları ve yönetim kurulları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ile 2016 yılı çalışmalarını değerlendiren Başkan Allar ayrıca 2017 yılında yapacakları proje çalışmaları hakkında katılımcılar ile istişarelerde bulundu. (BMA)