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Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı 15 Eylül’de açılacak

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Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı 15 Eylül’de açılacak
Tarihi asırlar öncesine dayanan Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı 15 Eylül Cuma günü başlıyor.

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından organize edilen, 15 Eylül Cuma günü ilk etabı başlayacak olan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı’nın bu yıl da renkli görüntülere sahne olması bekleniyor. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar geleneksel panayır ile ilgili yaptığı açıklamada, “Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye panayırımızda meşhur kızarmış kaz, şakşak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum” dedi.

Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı’nın birincisi 15, 16, 17 Eylül 2017 tarihlerinde, ikincisi ise 29,30 Eylül ve 1 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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