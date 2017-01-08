GEREDE’DE 2016 YILI BÖYLE GEÇTİ

2016 yılında Gerede’de yatırım ve hizmet anlamında nelerin yapıldığı ile ilgili bu haberimizde Kız İmam Hatip Lisesi, Kervan Otel, Gubyo, Deri Sanayine yatırım,asfaltlama çalışmaları ve Esnetepeye yapılan park ile ilgili bilgiler yer alacaktır.

Milletimizin yapılan hizmetlerin kat ve kat daha fazlasını hak ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Allar, 2016’da Gerede için yapılan çalışmaların 2017 yılında da artarak devam edeceğini belirtti. İşte 2016 yılında yapılan çalışmaların bazıları;

KIZ İMAM HATİP LİSESİ BAŞLADI

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Bolu Valisi Aydın Baruş, Gerede Kaymakamı Arslan Yurt, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, BESOB Başkanı Tahir Gayret, Geredeli Hayırsever İşadamı Abdurrahman Emin Üstün ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurrettin Doğanay’ın katılımıyla Bolu Valiliği’nde yapılan toplantıda imzalanan protokolün ardından Yeni Mahalle’ye yapılacak olan 16 derslikli Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi çalışmaları başladı.

Yeni Mahalle Cihangir Sokakta başlayan çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar; Emin Şirketler Grubu Yönetim kurulu Başkanı Hemşehrimiz Sayın Abdurrahman Emin Üstün tarafından İlçemize yapılacak olan 16 derslikli Anadolu Kız İmam Hatip Lisemizin çalışmaları başladı. İnşallah çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İlçemiz bir ilim irfan yuvası daha kazanmış olacak. Sayın Abdurrahman Emin Üstün ağabeyimize ve bu okulun kazandırılmasında büyük emekleri olan Bolu Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye şahsım ve ilçe halkım adına çok teşekkür ederim. İnşallah bu yapılacak okullarda Ülkemize hizmet edecek hayırlı nesiller yetişir” dedi.

KERVAN OTELİN DEVİR TESLİMİ GERÇEKLEŞTİ

İlçemizin kronikleşmiş ve kangren haline gelmiş sorunlarından olan Kitirler Mahallesi 66 Ada 12. Parsel de bulunan 906,42 m² lik alana sahip olan Kervan Otelin ihalesi Bolu İl özel İdaresi tarafından gerçekleştirilmişti.

Satışa çıkarılan Kervan Otel’in İhalesine Gerede Belediye Belediyesi adına Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın Katılımıyla Kervan Otel İlçemize kazandırılmış oldu. Başkanlık Makamında yapılan devir teslim ile Kervan Otel Resmen Belediyenin mülkü oldu.

Belediye Başkanı Mustafa Allar konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada; “Uzun zamandır ilçemizin merkezinde atıl vaziyette duran ve yine ilçemizin kronikleşmiş sorunu haline gelen yıllardır doğru dürüst faydalanamadığımız Bolu Özel İdaresi tarafından yapılan Kervan otelin ihalesini alarak Belediyemize devri konusunda devir teslimini de tamamladık. İnşallah önümüzdeki günlerde mevcut binanın yıkımını gerçekleştireceğiz. Yapılacak yıkımın ardından, bulunduğu alana en az 2 katı otopark üst katları ise modern iş merkezi olacak şekilde bir bina yapmayı planlıyoruz. Binanın tamamlanması ile birlikte şehir içi otopark eksikliği bir nebze olsun azalmış olacak ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

GUBYO HİZMETE GİRDİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu düzenlenen tören ile açıldı.

Düzenlenen açılış törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divan Katip Üyesi Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Gerede Kaymakamı Arslan Yurt, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu, Demokrasi Şehidi Fatih Kalu'nun babası Erdal Kalu ile annesi Nezaket Kalu, akademisyenler ve davetliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören protokol konuşmaları ile devam etti.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ise yaptığı konuşmasında, " Üniversite gelişirken bizler yerel yönetim olarak gelişen üniversitemizin desteklenmesi, sosyal içerikli projeleri de hayata geçirmemizin gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabi ki bunlar son derece önemli. Kültür Merkezimiz var ve 600 koltuk kapasitesine sahip. Biz kışın öğrencilerimize burada eğitim öğretim döneminde sinema, tiyatro günleri olarak yapmaya çalışıyoruz. Yine okulumuzdan gelen taleplerin tamamını karşılamak adına dün olduğu gibi bugün de hazır olduğumuz belirtmek isterim. Göreve geldiğimiz günden bugüne dek burada yapılan çalışmalara büyük önem verdik. Burayı daha iyi noktaya getirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bugün ilçemizde 600 yatak kapasiteli KYK yurdu varken, sivil olarak da yaklaşık 800 yatak kapasitesine sahip olan özel yurtlarımız olduğunu, yine öğrenci evlerine de dönük çalışmaları da yaptırıyoruz. Yine özel sektöre yurt yapımı noktasında yönlendirme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki dönemde bu ihtiyaçların daha fazla olacağı kanaati taşıyorum. Bu değerlerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde üniversitemizin büyümesi ilçemizin gelişmesi demek. Biz bu anlamda yine yapılacak ek binamızın ihalesine de biran önce çıkmamız gerekir. Bu konuda gerekli yardımların yapılacağını ümit ediyorum" dedi.

Bolu Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divan Katip Üyesi Fehmi Küpçü, " Hiç unutmuyorum. Bizler Haziran Ayı’nda Milletvekili olduk, Ekim Ayı’nda yeminimizi ettik ve tercihler devam ederken Rektör Hocamız ek kontenjandan 2 bölümü buraya yetiştirmişti. Hem öğrencilerimiz burada okuma keyfini yaşattı ve bölgesel olarak çok iyi oldu. Üniversitemiz bizim guru kaynağımızdır. Üniversiteler hem bulundukları illere hem de ilçelere çok büyük katkı ve bir marka değeri veriyor. Bu anlamda da Rektör Hocama ve tüm sivil toplum örgütlerimize ve kudretli devletimizin siyasi iradesine teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Diğer taraftan diğer binamızın kamulaştırmasıyla ilgili süreç başladı. Kalkınma Bakanımız Cevdet Yılmaz beyin çok büyük katkıları var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine burada aynı yıl içerisinde açtığımız bir spor salonumuz vardı. Temelini atıp bitirmiştik ve bugün yine anlamlı bir birliktelik vesilesiyle 15 Temmuz şehidimiz rahmetli Fatih kardeşimizin inşallah ismini vereceğiz. Biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bir süreç ve takvim yaşadık. Hesaplayamadıkları tek bir şey vardı. Bu millet hiçbir zaman zalim olmadı. Hak dışına çıkmadı, adalet dışına çıkmadı. Belki bir çok coğrafyaya gittiğinde fetihler yaptı. Fetihlerde savaş olmazdı. Ya savaşırsınız ya da gittiğinizde adaleti, hakkı, hakikati savunur iseniz o bölgedeki insanlar size teslim olur. Biz böyle bir ecdadın torunlarıyız. 15 Temmuz günü yine önemli tespitlerden bir tanesi. Bizler zaman zaman iyi bir nesil yetiştiremiyor muyuz diye kendi kendimize sual ederken aslında kendine güvenen, milletinin istikbali noktasında zamana mekana şahitlik eden gençler yetiştirdiğimizi gördük. Hesaplayamadıkları bir şey daha vardı yine bu medeniyetin nesillerinden gelen bu ecdadın çocukları o çeliklere karşı o yürekleriyle, memleket sevdalarıyla bir duruş sergilediler ve bu duruş o hayasızca akını, bu fetöcü mensupların üst aklın, 910 km’lik sınır hattımızda operasyon yapmaya çalışan Anadolu coğrafyasının etrafını taş çemberine çevirmeye çalışan hani Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya 5’ten büyüktür dediği nasibini almamışların da içinde olduğu bu organizasyona karşı dimdik durdular. Ben böyle bir milletin evladı olmaktan dolayı kendimi çok şanslı keyifli ve bereketli olarak addediyorum. Biz yolumuza milletimizin hakemliği ile beraber millet odaklı siyaset anlayışımızla devam edeceğiz. Rabbim inşallah bu milleti hep böyle güzel birliktelikler vesilesiyle bir araya getirir" dedi.

Konuşmaların ardından protokol kurdeleyi keserek Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hizmete açtı.

FEHMİ KÜPÇÜDEN DERİ OSB’YE YENİ YATIRIM

Deri Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısının tamamen bitirilmesinin ardından TBMM Divan Kâtip Üyesi AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Gerede Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı Mustafa Allar Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı OSB Genel Müdürü Yaşar Öztürk'ü Makamında Ziyaret etti.

Yapılan toplantıda Deri Organize Sanayi Bölgesinin altyapısının tamamlandığı, bölgeye devamında Atık Su Arıtma Tesisi ve Katı Atık Düzenleme Alanı yapılması gerektiği görüşüldü. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve İlçe Kaymakamımız Arslan Yurt ile birlikte Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı OSB Genel Müdürümüz Sayın Yaşar Öztürk’ü makamında ziyaret ettik. Sağ olsun kendisi bizimle çok ilgilendi. İnşallah başta Milletvekilimiz ve Kaymakamımızın katkılarıyla yapılması planlanan Atık Su Arıtma Tesisi ve Katı Atık Düzenleme Alanını 2017 programına aldırıyoruz. Taşınma sürecini hızlandıracak olan bu yatırımları ilçemize kazandırılması noktasında büyük emekleri olan Milletvekilimiz Fehmi Küpçü’ye ilçe halkım ve şahsım adına teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

GALERİCİLER SİTESİ ASFALTLANDI

Galericilerimizin daha rahat ve geniş bir alanda çalışmalarını sağlamak hem de şehir merkezindeki trafik ve park sorununu azaltmak amacıyla Gerede Belediyesi tarafından Bölge Trafik İstasyonu karşısına yapılan Galericiler Sitesi İlkbaharla birlikte Galerici esnafımız yeni yerlerinde hizmet vermeye başlayacak.





GUBYO ASFALTI TAMAMLANDI

Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İlçe Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın yoğun gayretleri sonrasında İlçemize kazandırılan Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun, yolu ve bahçesi Gerede Belediyesi tarafından asfaltlandı. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu kaldırım çalışmaları da tamamlandı.

ESENTEPE’YE RENGÂRENK PARK

Esentepe mesireliğinin girişinde bulunan uzun yıllar kullanıldıktan sonra yıpranan ve ekonomik ömrünü dolduran eski oyun grupları kaldırılarak yerine yenileri kuruldu. Toplamda 280 m²’lik alana kurulan iki adet oyun grubunun zeminleri düzeltilerek önce helikopter beton atıldı. Ardından oyun gruplarının zeminine kauçuk zemin kaplama uygulaması yapılarak çocukların yaralanma riskleri ortadan kaldırılmış oldu. Kale formunda kurulan oyun gruplarının içerisinde 4 adet düz, 2 adet spiral kaydırak ayrıca 4’lü salıncak ve zıp zıp bulunuyor. Diğer oyun grubunda ise 1 spiral ve 1 tünel kaydırak ile birlikte 2’li salıncak, tahterevalli ve zıp zıp bulunuyor. Devamı gelecek..

Birleşik Medya Ajans (BMA)