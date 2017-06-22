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Gerede’de kaza 1 ölü

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Gerede’de kaza 1 ölü
Karabük'ten Gerede istikametine seyreden Selahattin Kaya idaresindeki HH AD 192 plakalı otomobil, Kurugöl mevkisinde önünde giden 27 E 0930 plakalı tıra çarptı. Otomobilin tıra çarpması sonucu oluşan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber; Görkem AYDIN

Kazada, otomobildeki Armağan Aydın olay yerinde hayatını kaybetti, Selehattin Kaya ile araçta bulunan Ayşe Kaya yaralandı. Ayşe Kaya, sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta sıkışan sürücü Selahattin Kaya ise itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak, aynı hastaneye götürüldü. Sürücü Kaya, yan koltuğunda oturan ve hayatını kaybeden Armağan Aydın'ın naylonlarla örtülü cansız bedenini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Aydın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tır sürücüsü A.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

 

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