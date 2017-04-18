Gerede’den kar manzaraları

İlimizin en yüksek rakımlı ilçesi olan Gerede’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İlçe merkezinde araçların üzeri ve yeşil alanlar yağan kar ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Haber: Bulut Altundal

Ortalama 1750 rakımlı Gerede ilçe merkezi Nisan ortasında karla kaplandı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıksız devam ederken ilçenin kırsal kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Özellikle ilçenin 2000 rakımlı tepesi olan Arkut Dağı Kayak Merkezi civarında kar kalınlığının daha fazla olduğu gözlendi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kar yağışı sırasında hava sıcaklığının 2 derece, nem oranını ise %89 olarak açıkladı. Bu gece Gerede ilçe merkezinde beklenen hava sıcaklığı ise eksi 4 derece olarak duyuruldu. Tarımsal don ihtimaline karşı çiftçiler uyarılırken kar yağışının sabah erken saatlere kadar süreceği ihtimalinin göz önünde bulundurulması istendi.

Kar yağışı ile birlikte haber merkezimize ulaşan Gerede ilçemize ait kar manzaraları seyirlik görüntüler oluşturdu.