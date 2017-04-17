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Gerede’den referanduma yüksek katılım

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Gerede’den referanduma yüksek katılım
​16 Nisan Referandumunda en yüksek katılım oranını %90,42 ile Gerede yakaladı.

Haber: BMA

Pazar günü gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunda Gerede seçmeni, %90,42 katılım oranı ile Bolu ilçelerinde en yüksek katılım oranını yakaladı. 25.155 seçmeni bulunan Gerede’de 22.744 seçmen oy kullandı. Kullanılan oyların 22.456’sı geçerli sayılırken katılım oranı %90,42’yi buldu.

%88.33 ile ‘Evet’ çıkan Gerede’de referandum sonrasında bir açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar şöyle konuştu: “Ülkemizin üstüne çöken kara bulutları vatandaşlarımız dağıtmıştır. Burada kaybeden yok. Türkiye’miz kazandı, Gerede’miz kazandı. Gün kucaklaşma ve birlik günüdür. Gün ülkemizin gelecekteki güzel günlerini hep birlikte inşa etme günüdür. Her seferinde desteklerini esirgemeyen, rekorları alt üst eden Gerede, üstlendiği misyonu yerine getirmiştir. Bu vesile ile seçim süresince desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunar, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim. Teşekkürler Gerede, Teşekkürler Türkiye.” 

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