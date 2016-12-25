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Geredeli Muhtarlardan Baruş’a Ziyaret

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Geredeli Muhtarlardan Baruş’a Ziyaret
Gerede Muhtarlar Dernek Başkanı Nazım Göktaş ile muhtarlar, Bolu Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

 

Gerçekleşen ziyarette Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş ile beraberindeki muhtarlar, Vali Baruş’adernek çalışmaları ve köyler hakkında bilgiler verdiler.

Muhtarlardan Dernek çalışmaları ve Gerede’nin köyleri hakkında bilgiler alan Vali Baruş, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza hizmet etme gayretinde bulunuyoruz.Bizim anlayışımızda temel amaç, vatandaşa daha iyi hizmet. Vatandaşlarımızın yaşadıkları temel sorunları bizlere ilettiğiniz takdirde bunların çözümü noktasında elimizden geleni yapacağız. Hepinize görevlerinizde başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

Gerede Muhtarlar Derneği’nin Vali Baruş’u ziyaretine Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Mangallar Köyü Muhtarı Nazım Göktaş, Murat Fakılar Köyü Muhtarı Erdoğan Bilişik, Ibrıcak Köyü Muhtarı Dursun Avcı, Göynükören Köyü Muhtarı Yusuf Sevimli, Salur Köyü Muhtarı Burhan Türker, Samat Köyü Muhtarı Metin Özcan ve Mircekiraz Köyü Muhtarı Halil Zağlıol katıldı.

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