Geredespor 1 - Yeniçağaspor 1 / Maç uzatmaya gitti

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Stad: Bolu Atatürk
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Muhammet Oğuzhan Aktaş, Ömer Çölova
Geredespor: Gündoğan, Ali Tunaak, Oğuzhan, Anılcab-n, FAtih, Samed, Emre, Nurettin, Muhammed Ali, Murat, Ali Kafadar
Yeniçağaspor: Murat Demir, Muhammed, Yetiş, Murat Akman, Murat Canbazlar, Erhan (63.dk.Mustafa), Suat, Harun, Tarık, Emre, Eşref
Goller: 6.dk. Muhammed Ali (Geredespor), 19.dk.Eşref (Yeniçağaspor)
Sarı Kart: 13.dk.Murat Cambazlar, 45.dk.Samed(Yeniçağaspor), 36.dk.Anılcan, 44.Nurettin, 57.dk.Samed, 65.dk.Ali Tuna (Geredespor)
Maçtan Dakikalar
6.dk.(GOL): Kalecinin uzaklaştıramadı topa yükselen Muhammed Ali iyi bir kafa vuruşu ile Geredespor'u öne geçirdi: 1-0.
19.dk.(GOL): Sol taraftan Erhan'ın ortasına Eşref dokundu ve maça dengeyi getirdi: 1-1.
38.dk: Muhammed Ali cezasahası dışından sert vurdu, kaleci Murat topu son anda kornere çeldi. Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
51.dk: Muhammed Ali yine sert vurdu, kaleci Murat topu kornere gönderdi.
57.dk: Fatih sert vurdu, kaleci Murat yine başarılıydı.
72.dk: Nurettin güzel hareketlerle içeri, girdi sert vurdu, top üstten auta gitti. Maçın normal süresi 1-1 tamamlanınca 15'er dakikalık 2 uzatma devresine gidildi.