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Geredespor Çekmeköy’e teslim: 1-3

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Geredespor Çekmeköy’e teslim: 1-3
Bölgesel Amatör Ligde 2.yarının ilk maçında Çekmeköy Alemdağspor’u konuk eden Geredespor sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Haber: Uğur BALABAN

Geredespor: Serdar, Ayhan, Anılcan, Güray, Fatih, Ali Tuna, Samed, Muhammed Ali, Cemal, Eser, Ali Kadar

Çekmeköy Bld Alemdağ: Armağan, Musa, Hızır, Ömer Kaplan, Enes, Ufuk, Umut, Ahmet, Murat, Ramazan, Ömer Bayraktar

Karaçayır’da oyanan mücadelede temsilcimiz maçın 24.dakikasında Muhammet Ali’nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 2.yarıda deplasman takımı etkili oldu. 48.dakikada Ömer skora dengeyi getirdi: 1-1. Bu golden 2 dakika sonra bu kez Ömer Kaplan takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadelenin 63.dakikasında temsilcimizden Anılcan 2.sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 71.dakikada Ömer Bayraktar’ın golü maçın skorunu da belirledi: 1-3.

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