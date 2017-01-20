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Geredespor Keçiören'de puan arıyacak

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Geredespor Keçiören'de puan arıyacak
Bolu'yu BAL Liginde temsil eden Geredespor ligde 15.haftada Pazar günü Keçiören Bağlumspor'a konuk olacak. Mücadele saat 14.00’te Bağlum Belediyespor Stadı'nda oynanacak.

Haber: Uğur BALABAN

Sezonun ilk yarısında içerde rakibine 3-1 mağlup olan Geredespor’da bu hafta hedef sahadan 3 puanla ayrılmak.  Geredespor bu maçla beraber 2.yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 15.haftanın programı şöyle:

21 Ocak Cumartesi

14.00: Beyköy Belediyespor-Kurtuluşspor

14.00: Bartınspor-Çekmeköy Alemdağ

22 Ocak Pazar

14.00: Keçiören Bağlumspor-Geredespor

14.00: Bağcılarspor-Pursaklar Belediyespor

14.00: Kozlu Belediyespor-Modafenspor

14.00: Eskişehir Yunus Emrespor-Akçakocaspor

14.00: Zeytinburnu 1957-Kdz.Ereğli Belediye

 

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