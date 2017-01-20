Geredespor Keçiören'de puan arıyacak

Haber: Uğur BALABAN
Sezonun ilk yarısında içerde rakibine 3-1 mağlup olan Geredespor’da bu hafta hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Geredespor bu maçla beraber 2.yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Ligde 15.haftanın programı şöyle:
21 Ocak Cumartesi
14.00: Beyköy Belediyespor-Kurtuluşspor
14.00: Bartınspor-Çekmeköy Alemdağ
22 Ocak Pazar
14.00: Keçiören Bağlumspor-Geredespor
14.00: Bağcılarspor-Pursaklar Belediyespor
14.00: Kozlu Belediyespor-Modafenspor
14.00: Eskişehir Yunus Emrespor-Akçakocaspor
14.00: Zeytinburnu 1957-Kdz.Ereğli Belediye