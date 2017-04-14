Boluspor'un Brezilyalı oyuncusu André Santos, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.

Haber: Gökhan Aksoy

Santos programdaki konuşmasında “sezon öncesinde bana inanmayanlara gerekli cevabı verdim” dedi.

Katıldığı programda gündeme takımının durumunu ve kendini değerlendiren Santos “Takımın son haftalarda aldığı galibiyetler kimseyi şaşırtmasın. Devre arasında takımdan ayrılan birçok arkadaşımız oldu. Bu tarz durumlarda da zamana ihtiyacınız var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla birlikte bu havayı şimdi yeni yakaladık. Boluspor daha da iyi olacak. Buraya gelirken yaşım ve kilomla ilgili problemler olmuştu. Benim amacım en az Fenerbahçe'deki gibi Boluspor'da izler bırakmaktı. 10 gol attım, asistler kaydettim. Fenerbahçe'den sonra uzun zaman Türkiye'de yoktum. Boluspor ve lige alışmam biraz zaman aldı. Sezon öncesinde André Santos'a inanmayanlara gereken cevabı verdim. Önümüzdeki yıl Boluspor ile Süper Lig'de oynamak istiyorum. Altınordu maçı zor olacak. Bizde yakaladığımız havayı sürdürmek istiyoruz. Oluşan son puan durumuna göre Altınordu bizi yenmek isteyecektir. Karşılaşma tam bir savaş halinde geçecek" ifadelerini kullandı

Başarıları asla tesadüf değil

Süper Lig’de Başakşehir’in başarılarının tesadüf olmadığını belirten Andre Santos “ Süper Lig'i sürekli takip ediyorum. Fenerbahçe'nin dışında, Başakşehir'i takip ediyorum, çok iyi bir takım. Başarıları asla tesadüf değil. Sezon başından beri aynı çizgide devam ediyorlar. Emre Belözoğlu ve Volkan Babacan ile Fenerbahçe'de birlikte oynadım. Mossoro ile Brezilya'da karşılıklı çok maç oynadım. Başakşehir organize bir ekip, takım olmuşlar. Adebayor transferi takımın iddiasını gösterir nitelikte. Umarım ligi istedikleri yerde bitirirler" ifadelerine yer verdi.

Havası ve atmosferi çok farklı

23 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray dergisiyle ilgili tahminlerde bulunan Santos "Galatasaray-Fenerbahçe maçına gelmek istiyorum. Kariyerimde en özel en anlamlı maçlardan birisi. Havası ve atmosferi çok farklı, derbiye gelmek istiyorum, derbiyi Fenerbahçe kazanır. Bu tarz maçlar çok farklı. Galatasaray, Başakşehir mağlubiyettinden sonra kazanmak isteyecektir. Fenerbahçe'de deplasmanda kazanmak isteyecektir. Bu maçlarda skor tahmini vermek çok çok zor" dedi.

Kariyerimde bana ilerleme imkanı sağladı

Son olarak Advocaat ve Aykut Kocamanla ilgili değerlendirmelerde bulunana Andre Santos açıklamasını "Advocaat'ın açıklamaları futbolcuları etkiledi. Fakat bu profesyonel bir iş etkilenmemek lazım. Sonuçta bizde insanız ve etkilenebiliriz. 2 yıl üst üstte başarısızlık Fenerbahçe'nin genlerine aykırıdır. Gelecek sezon daha farklı bir Fenerbahçe olacak Aykut Kocaman ile çalışma fırsatı yakaladım. Çok öneli bir isim, kariyerimde bana ilerleme imkanı sağladı. Konyaspor'da iyi işler başardı, takımını Avrupa kupalarına taşıdı. Fenerbahçe'ye döner mi, dönerse ne yapar? Bence Fenerbahçe'de başarılı olur. Çok iyi bir profesyonel ve Fenerbahçe'nin geleneklerini çok iyi biliyor. Türkiye'de kalmayı çok istiyorum. Fenerbahçe'de oynadığım dönemlerden dolayı insanlar beni tanıyor ve ilgileri beni mutlu ediyor. Futbolu bıraktıktan sonra şartlar oluşursa Türkiye'de kalırım. Türkiye'yi çok seviyorum"

Kaynak: Radyospor /Salim Manav