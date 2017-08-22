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“Gereksiz top kayıpları bize çok pahalıya mal oldu”

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“Gereksiz top kayıpları bize çok pahalıya mal oldu”
Teknik Direktör Fuat Çapa, ikinci haftada deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, “Rakip oynamadan bizim yapmış olduğumuz servisle ve asistle geriye düştük” dedi.

Haber: Erol Değirmenci

Boluspor, TFF 1. Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Ümraniyespor’a 1-0 yenildi. Maç sonu teknik direktörler Fuat Çapa ve Bayram Bektaş basın toplantısı düzenledi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, “Maçtan önce yaşadığımız sıkıntıları çok net bir şekilde sahada görebildik. Alim’in ishal olması, Rydell ve İrfan ile aynı sıkıntının birkaç oyuncuda da aynı sıkıntıyı yaşanmasını beklemediğimiz bir durumdu. Bunların hepsi maça 1-2 saat kala ortaya çıktı. Maçtan önce planlamış olduğumuz 11’le çıkamadık. Rakip oynamadan bizim yapmış olduğumuz servisle ve asistle geriye düştük. İlk devre yakalamış olduğumuz bir veya iki iyi pozisyon vardı. Frikikten kalecinin çok iyi çıkarttığı bir pozisyonumuz var. İkinci devre yapmış olduğumuz değişikliklerle topa biraz daha fazla sahip olduk. Geriden oyun kurabildik. İlk devre geriden oyun kuramadık. Maçtan önce söylemiştik geriden oyun başlatmayalım çünkü alamıyoruz topları diye. Gereksiz top kayıpları bize çok pahalıya mal oldu” şeklinde konuştu.

ÜMRANİYESPOR CEPHESİ MUTLU

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “Çok basit pas hataları yaptık. Buna rağmen yine pozisyon bulduk, direkten dönen topumuz var. Üretemediğimiz gibi pozisyon da vermememiz bizim için güzel bir olay. Çok ders çıkarmamız gereken konular var. Bunları çalışıp daha iyi hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

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