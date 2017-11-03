Geyiklerde kanlı harem kavgası

Bolu’da iki erkek geyik haremlik kavgasına tutuştu. Geyiklerin kavgası bir vatandaş tarafından fotoğraflanırken ikisi de ağır yaralandı.

Haber: Erol Değirmenci

Olay, ilimiz Abant mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kış mevsiminin gelmesi ile beraber çiftleşme dönemine giren iki erkek geyik kavgaya tutuştu. Geyiklerin haremlik kavgası dakikalar boyun birbirlerine boynuzlarını takması ile devam ederken, çevreden geçen vatandaşlar olayı fark etti. Geyiklerin dakikalar boyunca süren kavgası olayı fark eden vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Geyiklerin ikisi de kavga sonunda ağır yaralandı. Vatandaşlar kavga sonunda olayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. Ağır yaralı olan iki geyikte tedavi altına alındı.