 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 112.885
  • Altın 156,961
  • Dolar 3,8252
  • Euro 4,4552
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 3 °C

Geyiklerde kanlı harem kavgası

»
Geyiklerde kanlı harem kavgası
Bolu’da iki erkek geyik haremlik kavgasına tutuştu. Geyiklerin kavgası bir vatandaş tarafından fotoğraflanırken ikisi de ağır yaralandı.

 

foto-galeri-20171103105857.jpg

Haber: Erol Değirmenci

Olay, ilimiz Abant mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kış mevsiminin gelmesi ile beraber çiftleşme dönemine giren iki erkek geyik kavgaya tutuştu. Geyiklerin haremlik kavgası dakikalar boyun birbirlerine boynuzlarını takması ile devam ederken, çevreden geçen vatandaşlar olayı fark etti. Geyiklerin dakikalar boyunca süren kavgası olayı fark eden vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Geyiklerin ikisi de kavga sonunda ağır yaralandı. Vatandaşlar kavga sonunda olayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. Ağır yaralı olan iki geyikte tedavi altına alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaralı geyiğin imdadına vatandaş yetişti03 Kasım 2017 Cuma 10:07
  • Çalışanlara teşekkür yemeği03 Kasım 2017 Cuma 09:58
  • Ulusumuzun başı sağ olsun03 Kasım 2017 Cuma 09:43
  • Soyguncular 2 saat süren kovalamaca sonrası yakalandı03 Kasım 2017 Cuma 09:10
  • Saka Su Bolu Bayisini arıyor03 Kasım 2017 Cuma 08:53
  • En Büyük Cumhuriyet coşkusu Mengen’de yaşandı03 Kasım 2017 Cuma 06:36
  • BURADAN GEÇMEK YASAK!03 Kasım 2017 Cuma 00:47
  • Başkandan taraftara çağrı03 Kasım 2017 Cuma 00:20
  • Mengen'e özel kooperatif03 Kasım 2017 Cuma 00:16
  • Dirisi ayrı ölüsü ayrı faydalı03 Kasım 2017 Cuma 00:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim