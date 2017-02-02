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Gezmek için babasına iftira attı

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Gezmek için babasına iftira attı
İlimizin Mengen ilçesinde İzzet N., kızı E.N'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile mahkeme karşısına çıktı. Fakat E.N, duruşmada ifadesini değiştirerek babasına yalan söyleyerek iftira attığını belirtti.

Haber: Erol Değirmenci

İlimizin Mengen ilçesinde geçen sene yaz aylarında gerçekleşen olayda E.N, babası İzzet N. tarafından cinsel istismara uğradığını ve babası tarafından hamile kalıp çocuğu hap alarak düşürdüğünü ifade etmişti.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu gün ikinci duruşması görülen olayda kız çocuğu E.N. olayın bir yalandan ibaret olduğunu söyledi. Yaz tatillerinde çalışmaktan hoşlanmadığını ve arkadaşları ile gezmek istediği belirten E.N. "Yazın tarlada çalışmaktan yoruldum, bunaldım. Bundan kaçmak için böyle bir yalana başvurdum. Söylediğim şeylerin hepsini internetten araştırmıştım. Söylediklerim için pişmanım" dedi. Mahkeme başkanı yaşına göre çok şey bildiğini ve bu kadar şeyi nerden öğrendiğini sorması üzerine E.N "Yalanı söyledim. Söylediğim yalanlarda ki her şeyi internetten araştırdım ve öğrendim" dedi.

BAŞKAN ŞÜPHELENDİ

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi  Başkanı, kız çocuğu E.N.'nin ifadelerinden şüphelendi. Başkan "Olayı iddia ederken en ufak detaylara kadar anlatmışsın. Şimdi ise kesik kesik cevaplar veriyorsun. Yalanı anlattığın gibi doğruyu da en ufak detaylarına kadar anlatmanı istiyorum" dedi. E.N ise "Yalan söyledim dediğim gibi her şeye internetten baktım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi konusuna karar vererek duruşmayı 23 Mart tarihine ertelendi.

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