GHSİM ATTI SARAY 2 KAZANDI

Şehit Yıldırım Oflaz ve Şehit Ozan Özen adına düzenlenen 12. Veteranlar Futbol Turnuvası A grubunda dün 4 karşılaşma oynandı

Haber: Erol Değirmenci

Saray 2 Pastanesi Kral Pide ile GHSİM Spor’un karşı karşıya geldiği mücadelen tek golle galip ayrılan Saray 2 Pastanesi Kral Pide oldu.

Bu sezon 12’incisi düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında heyecan dün oynanan 4 karşılaşma ile devam etti. Karaçayır Spor Tesislerinde saat 20:15’te başlayan karşılaşmada Saray 2 Pastanesi Kral Pide ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor karşı karşıya geldi. Daha çok orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol bulamadı ve devre başladığı gibi golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Üç puanla başlamak isteyen iki takımda ikinci yarıda daha etkili olmaya başladı. Son vuruşlarda bir türlü etkili olamayan iki takımda gol bulmakta zor anlar yaşarken, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor’da bir anlık hata Saray 2 Pastanesi Kral Pide’ye golü getirdi. Sağ kanattan yapılan ortada kaleci Ersin Esen ile savunmada İsmail Yorulmaz’ın büyük hatası sonrasında top ağlarla buluştu ve Saray 2 Pastanesi Kral Pide 1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Saray 2 Pastanesi Kral Pide turnuvaya üç puanla başlayan takımlar arasına girdi.