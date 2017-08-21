Giresunspor gücünü gösterdi!..

TFF 1.Lig 2. haftasında Giresunspor ile Adanaspor Giresun Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Zirve iddiası olan güçlü takım Adanaspor’u 3-0 yenen Çotanaklar iddiasını gösterdi.

Giresunspor: Anıl Atağ, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Özgür Yılmaz, Onur Demir, Panajotis Dimitriadis, Boubacar Diabang (89' Sinan Özkan), Recep Aydın (79' Fatih Atik), Dodo, Mauricio Dale, Dmytro Korkishko (90' Mertcan Aktaş) Teknik Direktör: Metin Diyadin Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Onur Akbay, Didi, Digao, Renan Diniz, Renan Foguinho (79' Gökhan Süzen), Tevfik Altındağ (87' Ahmet Bahçıvan), Bekir Yılmaz, Magaye Gueye, Abdulaziz Solmaz (66' Yener Arıca), Bahattin Köse Teknik Direktör: Mustafa Kemal Kılıç Goller: DK 61: Dmytro Korkishko (Giresunspor), DK 90: Sinan Özkan (Giresunspor), DK 90: Sinan Özkan (Giresunspor) Sarı Kartlar: DK 32: Renan Foguinho (Adanaspor), DK 63: Renan Diniz (Adanaspor), DK 63: Recep Aydın (Giresunspor), DK 64: Tevfik Altındağ (Adanaspor), DK 66: Digao (Adanaspor), DK 77: Dmytro Korkishko (Giresunspor) Kırmızı Kart: DK 77: Magaye Gueye (Adanaspor)