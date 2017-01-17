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Giresunspor kazanmasını bildi!

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Giresunspor kazanmasını bildi!
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor sahasında Büyükşehir Gaziantepspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı ve puanını 24'e yükseltti. Büyükşehir Gaziantepspor ise 18 puanda kaldı

Haber: Barış Güzeltürk

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çilimli, Kamil Çetin

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 79 Dilaver Güçlü), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 62 Isaac) , Özgür Can Özcan (Dk. 87 Cihan Can), Dodo, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Büyükşehir Gaziantepspor: Stackhowiak, Uğur Akdemir, Rıza Efendioğlu, Gökhan Alsan, Ramazan Kahya (Dk. 23 Razaman Civelek), Muhammet Reis, Uche Kalu, Mehmet Erdem Uğurlu, İbrahima (Dk. 76 Tevfik Köse), Keita (Dk. 58 Murat Ceylan), Ahmet Kesim

Goller: Dk. 28 Özgür Can Özcan, Dk. 67 Dimitriadis (Giresunspor) Dk. 42 Ramazan Civelek (Büyükşehir Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 71 Volkan Okumak, Dk 73 Özgür Yılmaz (Giresunspor), Dk. 56 Gökhan Alsan, Dk 90+3 Murat Ceylan (Büyükşehir Gaziantepspor)

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