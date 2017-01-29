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Giresunspor'dan kritik galibiyet!

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Giresunspor'dan kritik galibiyet!
TFF 1 Lig'de Balıkesir Atatürk Stadyumunda Balıkesirspor, Giresunspor ile karşılaştı. Karadeniz ekibi karşılaşmayı Isaac Promise'nin golüyle 1-0 kazandı ve puanını 30'a yükseltti. Balıkesir ise 24 puanda kaldı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Giresunspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Giresunspor, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Volkan Okumak'la kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora Özkara

Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Eray Ataseven (Dk. 80 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, İshak Çakmak, Kethevoama (Dk. 65 Mehmet Boztepe), Bekamenga

Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 81 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 89 Cihan Can), Özgür Can Özcan (Dk. 73 Isaac), Nascimento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut

Gol: Dk. 76 Isaac (Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Recep Aydın, Dk. 32 Berkan Yıldırım, Dk. 88 Eser Altın, Dk. 90+4 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 50 Bekamenga, Dk. 90+4 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)

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