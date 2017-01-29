Giresunspor'dan kritik galibiyet!

Haber: Erdal Tanrıverdi
TFF 1. Lig'de 19. haftanın açılış maçında Giresunspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi. Giresunspor, karşılaşmanın 90+4. dakikasında Volkan Okumak'la kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Engin Erdem, Abdullah Bora Özkara
Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Eray Ataseven (Dk. 80 Abdulkadir Özgen), Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Nizamettin Çalışkan, Burak Çalık, İshak Çakmak, Kethevoama (Dk. 65 Mehmet Boztepe), Bekamenga
Giresunspor: Eser Altın, Dimitriadis, Volkan Okumak, Abwo (Dk. 81 Jones), Berkan Yıldırım, Recep Aydın (Dk. 89 Cihan Can), Özgür Can Özcan (Dk. 73 Isaac), Nascimento, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut
Gol: Dk. 76 Isaac (Giresunspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Recep Aydın, Dk. 32 Berkan Yıldırım, Dk. 88 Eser Altın, Dk. 90+4 Volkan Okumak (Giresunspor), Dk. 50 Bekamenga, Dk. 90+4 Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor)