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GOL ÇOK KAZANAN YOK

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GOL ÇOK KAZANAN YOK
Şehit Ozan Özen ve Şehit Yıldırım Oflaz adına düzenlenen 12.Veteranlar Futbol turnuvası A grubunda dün 4 karşılaşma oynandı.

Haber: Gökhan Aksoy

Geçen sezon yarı finalde Özel Çağsu Hastanesi’ne elenen ve bu sezonda turnuvanın iddialı ekipleri arasında bulunan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin BESK Elvan İnşaat ile karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen karşılaşmada kazanan çıkmadı ve iki takımda bir puana razı oldu.

Bu sene 12’incisi düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvasında A grubu ilk maçları dün oynandı. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmaların ilkinde geçen sezonun yarı finalisti Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin BESK Elvan İnşaat ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin, BESK Elvan İnşaat kalecisi Cem Gülçakır’ın hatası sonrası 1-0 öne geçti. Bu golün ardından ataklarını sürdüren Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin’de Vedat Akgün köşe vuruşunda doğrudan kaleye vurarak harika bir gole imza attı ve takımının ikinci golünü kaydetti. Vedat’la bir gol daha bulan Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin ilk yarı bitmeden rakibinin golüne engel olamasa da devreyi 3-1 önde kapattı. İkinci yarıda oyundan düşen Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin karşısında oyun üstünlüğünü ele geçiren BESK Elvan İnşaat maçın son dakikalarında iki gol birden buldu ve karşılaşma 3-3’lük eşitlikle sonuçlandı.

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