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Gol düellosunda kazanan Eskişehir oldu!

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Gol düellosunda kazanan Eskişehir oldu!
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, Balıkesirspor'u ağırladı. Eskişehirspor karşılaşmayı Chico Ofoedu ve Bruno Mezenga'nın golleriyle 3-2 kazandı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-2 yendi. Öte yandan Eskişehirspor, ilk yarının son dakikasında Erkan Zengin'in kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 69 Semih Şentürk), Hakan Çinemre, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak (Dk. 73 Bilal Aziz Özer), Ofoedu (Dk. 81 Murat Uçar), Hürriyet Gücer, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Ramazan Övüç, Bruno Mezenga

Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Burak Çalık, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Abdulkadir Özgen), Mehmet Boztepe (Dk. 66 Cüneyt Köz), İshak Çakmak, Kethevoama, Bekamenga

Goller: Dk. 15 Ofoedu, Dk. 59 ve 61 Bruno Mezenga (Eskişehirspor), Dk. 80 Abdulkadir Özgen, Dk. 85 Burak Çalık (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ramazan Övüç (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Bekamenga, Dk. 75 Okan Alkan (Balıkesirspor)

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