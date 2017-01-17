Gol düellosunun galibi Denizlispor!

Haber: Erol Değirmenci
Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etmeyi başardı.
Denizlispor'un gollerini 41've 86' Yasin Ozan, 81' Leandro Kappel ve maçın uzatma bölümünde Moritz penaltıdan kaydetti. Göztepe'nin golleri ise 55. dakikada Tayfur Bingöl ve 70. dakikada Adis Jahovic'den (penaltı) geldi.
Bu sonuçla bu sezon ilk kez evinde yenilen İzmir temsilcisi Göztepe 31 puanda kaldı. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Denizlispor ise puanını 24'e yükseltti.
Stat: Bornova
Hakemler: Murat Özcan, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım
Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs (Dk. 46 Emre Aygün), Gençer Cansev, Lokman Gör, Leo, Gosso, Doğa Kaya (Dk. 56 Leroy George), Murat Akın (Dk. 85 Sinan Özkan), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Jahovic
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz (Dk. 88 Barış Örücü), Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Dk. 60 Sankoh), Ziya Alkurt, Anıl Taşdemir (Dk. 68 Moritz), Kappel, Yasin Ozan
Goller: Dk. 41 ve 86 Yasin Ozan, Dk. 81 Kappel, Dk. 90+3 Moritz (Penaltıdan) (Denizlispor), Dk. 55 Tayfur Bingöl, Dk. 70 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 15 Burak Altıparmak, Dk. 36 Kerem Can Akyüz, Dk. 45 Cenk Güvenç (Denizlispor), Dk. 48 Doğa Kaya, Dk. 59 Murat Akın, Dk. 75 Leroy George, Dk 90 1 Tayfur Bingöl (Göztepe)