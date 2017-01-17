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Gol düellosunun galibi Denizlispor!

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Gol düellosunun galibi Denizlispor!
TFF 1.Lig'in 17. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe sahasında Denizlispor'u konuk etti.

Haber: Erol Değirmenci

Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada Denizlispor, Göztepe'yi 4-2 mağlup etmeyi başardı.

Denizlispor'un gollerini 41've 86' Yasin Ozan, 81' Leandro Kappel ve maçın uzatma bölümünde Moritz penaltıdan kaydetti. Göztepe'nin golleri ise 55. dakikada Tayfur Bingöl ve 70. dakikada Adis Jahovic'den (penaltı) geldi.

Bu sonuçla bu sezon ilk kez evinde yenilen İzmir temsilcisi Göztepe 31 puanda kaldı. Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Denizlispor ise puanını 24'e yükseltti.

Stat: Bornova

Hakemler: Murat Özcan, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım

Göztepe: Günay Güvenç, Fuchs (Dk. 46 Emre Aygün), Gençer Cansev, Lokman Gör, Leo, Gosso, Doğa Kaya (Dk. 56 Leroy George), Murat Akın (Dk. 85 Sinan Özkan), Halil Akbunar, Tayfur Bingöl, Jahovic

Denizlispor: Asil Kaan Güler, Alperen Babacan, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz (Dk. 88 Barış Örücü), Burak Altıparmak, Berkan Afşarlı (Dk. 60 Sankoh), Ziya Alkurt, Anıl Taşdemir (Dk. 68 Moritz), Kappel, Yasin Ozan

Goller: Dk. 41 ve 86 Yasin Ozan, Dk. 81 Kappel, Dk. 90+3 Moritz (Penaltıdan) (Denizlispor), Dk. 55 Tayfur Bingöl, Dk. 70 Jahovic (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 15 Burak Altıparmak, Dk. 36 Kerem Can Akyüz, Dk. 45 Cenk Güvenç (Denizlispor), Dk. 48 Doğa Kaya, Dk. 59 Murat Akın, Dk. 75 Leroy George, Dk 90 1 Tayfur Bingöl (Göztepe)

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