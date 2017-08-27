Gölbaşı 7 Eylül’de Bolu’da

Kadrosuna yeni isimleri katan Gölbaşı Belediyespor, bu yıl amatör ligde başarılı sonuçlar alarak bir üst lige çıkmayı hedefliyor. Gölbaşı Bolu’da kamp yapacak.

Haber: Gökhan AKSOY

Osmanlıspor, Ankaragücü, Gençlerbirliği gibi önemli spor kulüplerine futbolcu transfer eden ve kadrosuna da yeni isimler katan Gölbaşı Belediyespor, hedeflerini yüksek tutarak, adından söz ettirmeyi amaçlıyor.

Olimpiyat Şampiyonu olarak Türkiye’ye milli gurur yaşatan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı’nın Antrenörü ve Gölbaşı Belediyespor Teknik sorumlusu Mücahit Öztürk, Gölbaşı Belediyespor’un teknik sorumluluğunu da üstlenerek, takımına güveninin sonsuz olduğunu söyledi.

2017-2018 sezonunun 23 Eylül Çakırlargücü ile deplasmanda yapacakları karşılaşma ile başlayacağını söyleyen Öztürk, 7 Eylül’de Bolu Abant’ta bir haftalık kampa gireceklerini kaydetti.

Yardımcı Antrenör Fırat Bal ve ekibi ile sıkı bir çalışma yapacaklarını sözlerine ekleyen Öztürk, “Bu sene takımdan çok umutluyum. İnşallah sezon sonunda Bal ligine çıkan takım biz olacağız. Çok önemli transferler yaptık. Başkanımız da bu konuda titiz davrandı. 4 tanesi genç takıma olmak üzere toplam 24 transferimiz oldu. Hazırlıklarımız sürüyor. Kulüp olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. İnşallah İşitme Engelliler Milli Takımımız gibi Gölbaşı Belediyespor takımımızın da ismini en güzel şekilde duyuracağız” dedi.