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Gölköy yaz kış hep aynı

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Gölköy yaz kış hep aynı
İlimizin merkeze yakın en güzel mesire alanlarından biri olan Gölköy’de yaz kış değişmeyen tek manzara çöp ve alkol şişeleri.

Abant, Yedigöller ve Gölcük’ten sonra en güzel piknik alanları içerisinde yer alan Gölköy yine çöplük ve alkol şişelerinden dolayı pislik yuvası haline geldi. Yaz kış hiç değişmeyen bu manzaralar ilimize hiç mi hiç yakışmıyor.

Son günlerde havaların karlı geçmesi nedeniyle Gölköy karlar içerisinde muhteşem bir manzaraya sahip olurken, bu manzarayı bozanlar yine ortaya çıktı. Karlar içerisinde göl manzarası işliğinde piknik yapmaya gelen ve alkol alan duyarsız vatandaşlar çevre kirliliğine neden oluyor.

Yemek yedikleri mangal yaptıkları alanları çöp içersinde bırakan ve içtikleri alkol şişelerini de sağa sola atan bu vatandaşlar yüzünden Gölköy çöplük yuvası haline gelmeyi sürdürüyor. Çevrede bulunan ve Bolu Belediye tarafından yaptırılan çöp kutularının kullanılmadığı alenen de ortaya çıkmış oldu.

HER YER DUVAR YAZISI

Gölköy’de çevre kirliliğine bir katıda gençlerden geldi. Kendini bilmez bazı duyarsız gençler yanlarında getirdikleri sprey boya ile Gölköy girişine gelmeden öncesi alt geçitteki duvarlara ilginç yazılar yazarak bir başka çevre kirliğine neden olmaktalar. Gölün çevresindeki elektrik direkleri de yazılan yazılarla nasiplerini aldılar.

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