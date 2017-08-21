Göllet’deki sorunu kim çözecek?

İlimiz Göynük İlçesi bir gölletin tahliye vanasının kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırılması üzerine kurumaya başlayan göletle ilgili “Bunu yapan insan olamaz” başlıklı haberimize Orman Bölge Müdürlüğünden açıklama geldi.

Göynük ilçesi Batak Yaylasına yapılan göllete her sene piknik yapmayan giden Sakarya Akyazı’da yaşayan Halit Beçid adlı bir vatandaş geçen yıl ve bu yıl herhangi bir taşmaya karşı yapılan tahliye vanasının kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldığını ve bu yüzden gölün kurduğunu söylemişti. Bizde gazete olarak 17 Temmuz 2017 tarihinde “Bunu yapan insan olamaz” başlığıyla haber yaparak, göllete bulunan yüzlerce balığın ve birçok canlının ölümle karşı karşıya kaldığını ifade etmiştik.

GÖLLET ÖZEL İDAREYE AİT

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Göynük İlçesi Batak Yaylasına yapılan gölletin Göynük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından değil İl Özel İdaresi tarafından hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapıldığını açıkladı. Ayrıca açıklamalarında gazetemizin haberine hak veren Bölge Müdürlüğü, her ne kadar gölletin İl Özel İdaresi tarafından yapılmış bir göllet olsa da gölletin vanalarının kırılması ve suyunun boşaltılmasının insanlıkla bağdaşır bir tarafının olmadığını belirtti. Ayrıca gölletin hayvan içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılmış olmasına rağmen oluşabilecek bir yangında bu göletten yangın söndürme amaçlı su temin etmek mümkün olduğunun da altı çizildi.