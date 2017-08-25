Görmediği bisikleti ile şampiyon olmak istiyor

Bolu’da partneri ile beraber Tandem adı verilen iki kişilik bisikleti kullanan görme engelli Ali Topaç, Avrupa Şampiyonası’na katılmak için sponsor arıyor. 15 – 16 Eylül’de başlayacak olan şampiyonadan başarı ile döneceğine inanan Topaç, bunun çok büyük b

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İlimiz spor konusunda ilerlemeye devam ederken, sporcuların sponsor bulamama sorunu da devam ediyor. Şimdi ise görme engeli bulunan Ali Topaç, Avrupa Şampiyonası’na gitmek üzereyken bu sorun ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2’inci sınıfa geçen Ali Topaç, Sırbistan’da düzenlenecek olan tandem sporu Avrupa Şampiyonası’na gidebilmek için sponsor arıyor.

Topaç, hareketsiz dönemde aldığı kilolardan 6 ayda kurtulup, şampiyonaya hazır hale geldiğini belirterek “Ben spora 2016 yılı Ağustos ayında başladım. Bir senedir bu sporla uğraşıyorum. Gençlik spor personelimiz Aziz Onurhan Ahraz’ın katkıları ile başladım. Devamında ise hocalarımın yardımları ile başarılı bir yolculuğa adım atmış olduk. Sağlık sorunlarım vardı. Kilo gibi sorunları yendik. Partnerim Ferdi çok yardımcı oldu. Yaklaşık 6 ayda 23 kilo verdim. Başarı her zaman tek başına elde edilen bir şey değildir. Daima arkasında birileri vardır. Birlikte olursak başarımız daim olur. Kendimizden de emin olarak yola devam etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

“DAHA ÖNCE YÜZME İLE UĞRAŞTIM”

Topaç, daha önce yüzme ile uğraştığını ve bundan o kadar zevk almadığını belirterek “Daha önce yüzme ile uğraştım. Onu bu kadar sevemedim. Fakat kilo ve sağlık açısından bana bir yararı olmadı. Bu sporu seçtiğimizde zevk alarak yaptım. Gerçekten gönülden isteyerek yaptım. Diğerinde biraz istekte yoktu. İsteyerek başladığım için başarıya da ulaşmış oldum” dedi.

TEK SORUN SPONSOR

Topaç, şampiyona için kendine güvenirken, önlerindeki tek sorunun sponsor olduğunu söyleyerek “Bununla ilgili en büyük sıkıntımız sponsorumuzun olmaması. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün uluslar arası bütçesi olmamasından dolayı gidemiyoruz. Bunu çok istiyoruz. Başarımızı orada pekiştirmek istiyoruz. Çünkü bu benim gecem ve gündüzümü verdiğim bir spor. Olursa bu benim için çok büyük bir şans. Avrupa Şampiyonluğunu istiyorum ve bunu devam ettirmek. Bu sporu bırakmadan yoluma başarılı bir şekilde devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ALİ İLE BU BAŞARIYA ULAŞMAK İSTİYORUZ”

Topaç’ın antrenörlüğünü yapan Salih Yerli ise yetkililere seslendi. Yerli, Ali ile bu başarıya ulaşmak istiyoruz diyerek “Ülkemizde sponsor sorunu hep var. Firmalar genelde futbola yatırım yapmayı düşünüyor. Bu yüzden amatör sporları hep unutuyorlar. Özelliklede engelliler ile olan çalışmalarımızda gerçekten desteğe ihtiyacımız var. Bu konuda firmalarımızdan desteklerini esirgememelerini, bizi yalnız bırakmamalarını istiyorum. Özellikle Ali için bunu istiyorum. Yurt içinde yarışmalarımız olmadığı için Ali’yi yurt dışına götürmek zorundayım. 15 – 16 Eylül Avrupa şampiyonasına giderek Ali ile başarıya ulaşmak istiyoruz. Biz 6 aylık programda çalıştık. Bu 6 ayda Ali çok iyi bir form yakaladı. Kilo verdi ve sağlıklı bir bedene ulaşmış oldu. Şimdi de aynı diyet listelerini takip ederek formunu korumaya devam ediyor. Sponsorluk desteğine şu an için ihtiyacımız var ve umarım bu konuda destek göreceğiz” dedi.