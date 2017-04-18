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Görsel şölen başladı

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Görsel şölen başladı
Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin dört bir yanına dikilen laleler baharın gelmesiyle vatandaşlara adeta görsel şölen havası yaşatıyor.

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Haber: BMA

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki park, yeşil alanlar ve şehir içi ulaşım güzergâhlardaki refüjlere 500 bin adet soğanlı çiçek dikimi yapıldı. Baharın gelmesiyle birlikte rengârenk açan laleler kentte muhteşem görüntüler oluşturdu. Şehrin dört bir yanını süsleyen laleler halkın büyük beğenisini kazanırken, birçok vatandaş da cep telefonları ve fotoğraf makineleri ile Bolululara adeta görsel şölen yaşatan laleleri fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Öte yandan kent meydanına laleler ile yapılan halı motifi de vatandaşlarını büyük beğenisi kazandı.

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