GÖYNÜK VE ŞEKİ ‘KARDEŞ ŞEHİR’ OLDU

Bolu’dan Azerbaycan’a bir dostluk ve kardeşlik köprüsü daha oluştu. Göynük ile Azerbaycan’ın Şeki şehri imzalanan protokolle ‘Kardeş Şehir’ oldu.

Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan ve Şeki Belediye Başkanı Elshad İbadov’un Göynük’te imzaladıkları "Kardeş Şehir” protokolü ile turizm ve yerel yönetim alanında işbirliği amaçlanıyor.

Göynük Sular Butik Otel’de gerçekleşen “Kardeş Belediye” Protokolü İmza Töreni’ne Göynük Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, Şeki Belediye Başkanı Elshad İbadov, Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği Başkanı Kemal Kazan, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman, Şeki Belediye Başkan Yardımcısı Sahib Dashdemirov, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, il genel meclis üyeleri ve Göynük Belediyesi meclis üyeleri katıldı. Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirecek bu adımla iki şehir arasındaki yerel yönetim uygulamalarının paylaşılması ve turizm alanında işbirliği hedefleniyor.

“15 TEMMUZ SÜRECİNDE DE AZERBAYCAN YANIMIZDA OLDU”

İmza töreninde konuşan Kemal Kazan, iki Belediye arasında imzalanan bu protokolle yerel yönetim uygulamaları açısından bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayacağını ve iki kardeş ülke arasında güçlü bir bağ oluşturacağını kaydetti. Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından daha da bir önem kazandığına dikkat çeken Başkan Kazan şunları söyledi:

“Türkiye ve Azerbaycan iki devlet tek millettir. Azerbaycan halkı ve Türk halkın tarih boyunca her zaman birbirlerinin yanında olmuş, destek vermiştir. Bu güçlü bağın en yakın göstergesi olarak tarihimize kara gün olarak geçen 15 Temmuz sonrası Türkiye’de oluşan milli birlik ve beraberlik nabzının Azerbaycan’da da aynı olmasıdır. Ülke olarak geçtiğimiz bu zor süreçte Azerbaycan bizim en büyük destekçimiz olmuştur. Vatanımıza, bayrağımıza ve devletimize karşı yapılan hain darbe girişimi sırasında Azerbaycan’ın ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğini koruması için verdiği destek için Şeki Belediye Başkanı Sayın Elshad İbadov nezdinde tüm Azerbaycan hükümetine ve halkına teşekkürlerimi sunarım. Bu zor süreçte Azerbaycan, Türk halkının yanında aynı kararlı duruşu sergilemesi bizim için çok anlamlıdır. Biz de aynı duygularla Azerbaycan halkının her zaman yanındayız. Yaptığımız istişare toplantısında da öğrendik ki kardeş ülkemiz Azerbaycan FETÖ terör örgütünden eğitim alan, okulunda okuyan, mezun olan ve kurumlarda çalışan isimleri kendi içinden de temizlemiş. Azerbaycan, devletimize ve milletimize karşı yapılan bu hain darbe girişimi karşısında sessiz kalmamış, kararlı tutumuyla Türkiye’ye olan desteğini en iyi şekilde göstermiştir. Kardeş şehir girişimiyle de ortak duygu ve inançla halklarımızın birbirini destekleyerek güçlü bir dostluk köprüsü oluşturulacağına, ayrıca belediyecilik adına da örnek işlere imza atılacağına yürekten inanıyorum. Şeki Belediyesi ile kardeşliğimiz baki olacak. Çıktığımız bu yol belediyelerimize ve şehirlerimize hayırlı olsun. Göynük ile Şeki arasındaki dostluk köprüsünün oluşmasına destek olan ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım.”

“GÖNÜL BAĞIMIZ DAHA DA GÜÇLENECEK”

Atılan imzalar ile Türkiye-Azerbaycan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin daha da ilerleyeceğini dile getiren Şeki Belediye Başkanı Elshad İbadov, “Bu kardeşlik imzası ile hem ülkelerimiz arasında hem de belediyelerimiz arasında gönül bağı daha da güçlenecek. İki belediye arasındaki dostluk, kardeşlik ve dayanışma ile ekonomik ve kültürel anlamda her türlü işbirliği yapılması imzalanan bu kardeşlik sözleşmesi ile perçinlenecektir. Türkiye-Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği her zaman devam edecektir. Biz aynı soydan, kültürden gelen milletleriz. Bu yüzden Türkiye’ye ve Türk halkına olan desteğimizi hiçbir zaman esirgemeyeceğiz. Belediyelerimizin kardeşlik gibi önemli bir değer altında yer alacak olması bizi de gururlandırıyor. Güzel işlerimiz ile ekonomimize, tarihimize, kültürümüze kısacası bizi var eden değerlerimize sahip çıkarak büyümeye ve iyi işler başaracağımıza canı gönülden inanıyorum. Böylesine önemli buluşmada katkısı olan herkese ve Göynük Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

Göynük Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan da imza töreninde yaptığı konuşmada iki belediye arasındaki kardeşliğin baki olmasını temenni etti. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak ise imzalanan protokolün Türk ve Azerbaycan halkının yararına olacağını belirterek, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin kuruluş amaçlarından en önemlisi belediyeler arası kardeşliğin kurulması ve bunun sürdürülebilir kılmaktır. Kardeş şehir olma yolunda hem ülkenin hem de halkın yararına olan bu somut çalışmalar bizi son derece mutlu ediyor. Göynük ve Azerbaycan Şeki belediyeleri arasında imzalanan kardeş şehir protokolü her iki belediyemiz için de hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Törende daha sonra Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan ve Şeki Belediye Başkanı İbadov iki ülke kültürlerine ait hediyeleri birbirlerine takdim etti. Başkan Kazan, törenin ardından konuk heyete Göynük’ün tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini gezdirerek, Göynük Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.