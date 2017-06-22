Göynük’te Sakal-I Şerif heyecanı

Göynük Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kadir Gecesi iftar programı bu yıl da yoğun katılımla Belediye Meydanı’nda kurulan sofralarda gerçekleştirildi.

Haber: Uğur BALABAN

Göynük Belediyesi’nin Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlediği geleneksel iftar yemeğinde Göynükler aynı sofrada buluştu. Belediye Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleşen iftarda yaklaşık bin 200 kişi akşam ezanının okunmasıyla, hep birlikte dua ederek oruç açtı.

Diyar-I Akşemseddin’de iftar coşkusu

Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği (İPEKBİR) Başkanı Kemal Kazan’ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi Nagehan Baruş, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü, Göynük Kaymakam Vekili Efecan Şahin, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demiröz, İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Bayraktar ve Mümtaz Altınbaş, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Nurullah Muş ve ekibinin icra ettiği ilahi konseri ve semazen gösterisi geceye renk kattı.

İftar yemeğinde konukları ile tek tek ilgilenip sohbet eden Başkan Kazan, yaptığı konuşmada Kadir Gecesi’nin tüm İslam alemine hayır getirmesini dileyerek şunları söyledi:

“Diyar-ı Akşemseddin’de her yıl gerçekleştirdiğimiz ve artık bir gelenek halini alan iftar buluşmasında, Göynüklülerle bir araya getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Akşemseddin Hazretlerinin manevi himayesinde iftar soframızın bereketini paylaşan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerif’in sona yaklaştığımız bu anlamlı günlerde manevi huzurun merkezi Göynük’ten yükselen birlik beraberlik ve kardeşlik duygularıyla bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Semaya açılan ellerin rahmetle dolmasını, edilen duaların, tutulan oruçların kabul görmesini Cenab-ı Hak’tan diliyorum.”

Sakal-I Şerif ziyaretinde duygulu anlar

İftar programının ardından misafirler ve Göynüklüler Gazi Süleyman Paşa Camiin’de teravih namazı kıldı. Namazın ardından İlçe Müftülüğü’nün organizasyonuyla sergilenen Hz. Muhammed’in (S.A.V) Sakal-ı Şerif’i ziyaret edildi. Sandık içerisinde özel cam koruma içinde getirilen Sakal-ı Şerif salavatlar eşliğinde açıldı. Dualar ve ilahilerle Sakal-ı Şerif’i ziyaret edenler duygulu anlar yaşarken, bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.