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Göz-göz son anda yakalandı: 2-2

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Göz-göz son anda yakalandı: 2-2
TFF 1. Lig’in 18. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor’u konuk eden Göztepe, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Haber:  Erol Değirmenci

Karşılaşma öncesi, bugün hayatını kaybeden Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Uche’nin vuruşunda top auta gitti.

26. dakikada Fuchs’un ceza sahası içinde Gökhan Alsan’a yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada Muhammet Reis’in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

29. dakikada Halil’in ortasında Emre topla buluştu, Emre’nin vuruşunda top auta çıktı.

50. dakikada Halil’in ortasında Tayfur’un kafa vuruşu kaleye gitti. 1-1

58. dakikada Adis’in vuruşunda kaleci Adam topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Dönen topta Tayfur’un vuruşu savunmaya takıldı.

75. dakikada gelişen atakta ceza sahası içinde yaşanan karambolde hakem Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi.

76. dakikada Adis Jahovic’in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

90+4. dakikada gelişen konuk ekip atağında Mehmet Erdem Uğurlu yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada penaltıyı kullanan Muhammed Reis skora dengeyi getirdi. 2-2

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