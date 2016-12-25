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Göztepe 3 puanla kapattı!

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Göztepe 3 puanla kapattı!
TFF 1. Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti

Haber: Gökhan Aksoy

TFF 1. Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Göztepe, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Samsunspor'un golü 21' Murat Gürbüzerol'dan gelirken, Göztepe'nin galibiyetlerini ise 23' Adis Jahovic ve 33' Halil Akbunar kaydetti.

Samsunspor: 1 - Göztepe: 2

 Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Mustafa Savranlar

Samsunspor: Furkan Köse, Canberk Aydın, N'diaye, Fatih Kılıçkaya (Dk. 11 Ercan Yazıcı), Burhan Arman (Dk. 89 Berkay Bolat), Zola, Hasan Kılıç, Mustafa Sevgi, Halil İbrahim Pekşen, Murat Gürbüzerol, Alperen Pak (Dk. 59 Mehmet Çakır)

Göztepe: Günay Güvenç, Schwechlen, Lokman Gör, Gençer Cansev (Dk. 46 Emre Can Coşkun), Fuchs, Doğa Kaya (Dk. 57 Soner Dikmen), Gosso, Halil Akbunar (Dk. 78 Mehmet Erdem Uğurlu), Tayfur Bingöl, Hakan Barış, Jahovic

Goller: Dk. 21 Murat Gürbüzerol (Samsunspor), Dk. 23 Jahovic, Dk. 32 Halil Akbunar (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Doğa Kaya, Dk. 59 Gosso (Göztepe), Dk. 79 Halil İbrahim Pekşen, Dk. 90+1 N'diaye (Samsunspor)

 

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