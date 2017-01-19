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GS Store Bolu'daydı

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GS Store Bolu'daydı
Bolu’ya sık sık gelen GS Store Mobil Tırı 3 gün boyunca Vilayet Meydanı Kızılay Meydanı'nda yeni sezonunun lisanslı ürünlerini taraftarlarla buluşturmaya başladı.

Haber: Gökhan Aksoy

Galatasaray’ın GS Store Mobil Tırı bugün Kızılay Parkı'nda yerini alarak G.Saraylı taraftarlara hizmet verdi. Şampiyon Galatasaray’ın ürünlerine Bolulu Galatasaray taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Özellikle formaların yanında, oyuncak aslanlar çocukların ilgi odağı haline geldi. Galatasaraylı taraftarlar, “Ürün çeşitliliği nedeniyle GS Store mobil tırından lisanslı ürün almanın keyfini yaşıyoruz. Bolu’da en fazla bulunan taraftarı bulunan takım Galatasaray’dır. Bizlere bu hizmetin sunulmasından dolayı çok mutluyuz” dediler.

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