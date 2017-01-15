GÜÇBİRLİĞİ SOKAĞA YANSIDI

​Kısa süre önce Bolu’daki gazete yetkililerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Birleşik Medya Ajans yeni bir projeye imza atarak Bolu’nun dört bir yanına içerisinde günlük yerel gazetelerin bulunduğu standlar yerleştirdi.

Bolu’da faaliyet gösteren günlük yerel gazetelerin yetkilileri kısa bir süre önce yeni medya yapılanması konusunda anlaşmaya vararak ilimizdeki günlük yerel gazete sayısını 3’e indirmiş ve ortak hareket edebilme noktasında Birleşik Medya Ajansı’nı kurmuştu. Ajans sayesinde dağıtımlar, abonelikler ve koordinasyon gibi önceden görülen sorunlar ortadan kalkmaya başlarken Birleşik Medya Ajansı yeni bir proje ile Valilik binası, Belediye Binası, Üniversite başta olmak üzere Kamu Kurumları ve yaklaşık 20 büfeye günlük gazetelerin tamamının yer alacağı gazete standları yerleştirerek tüm vatandaşların gazetelere kolayca ulaşabilmesini sağladı. Okuma oranının artırılmasını hedefleyen proje ile birlikte ‘Yerel Gazetene Sahip Çık’ sloganıyla da 1 TL’den gazetelerin satışı sağlanacak.

Gazete standlarının Bolu’daki en ücra yerlere bile yerleştirildiğini belirten Birleşik Medya Ajansı Genel Müdürü Hüseyin AYKAN, “Amacımız yerel gazetelerimizin okuyucu ile buluşmasını kolaylaştırmak ve okuma oranlarını artırmaktı. Bilindiği üzere şuan Bolu’da faaliyet gösteren üç adet günlük yerel gazetemiz bulunuyor. Bunlar Olay Gündem Gazetesi, Bolu Takip Gazetesi ve Köroğlu Gazetesi isimleri altında faaliyetlerini sürdürüyor. Büfelere veya kamu kurumlarına giden vatandaşlarımız standlarımız sayesinde bu üç gazetenin hepsine rahatlıkla ulaşabilecekler. Kısa bir süre içerisinde ilçelerimize de standlar göndereceğiz ve daha önceden ilçelere göndermeyi başaramadığımız gazetelerimizin artık ilçelerimizde de okunmasını sağlayabileceğiz. Projenin geliştirilmesi noktasında emeği olan Gazete Yetkililerimize ve Birleşik Medya Ajans bünyesinde çalışan arkadaşlarımıza çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, standlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)