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Gücümüze Güç Kattık

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Gücümüze Güç Kattık
Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı yeni yapılan transferleri değerlendirdi

Haber: Gökhan Aksoy

Transfer dönemini en iyi şekilde atlatmaya çalışan Boluspor’un yaptığı transferler hakkında Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı devreyi 26 puanla kapattıklarını yapılan transferlerle güçlerine güç kattıklarını belirtti.

Devre arası transfer sezonu öncesinde gönderilen 8 futbolcu ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Çarıkçı bu futbolcuların durumlarını da anlattı.

Çarıkçı, sezon öncesi hazırlıklarını üç yıllık bir projeye göre yaptıklarını fakat sezonun ilk yarısında iyi bir avantaj yakaladıklarını ve bu avantajı kullanmak istediklerini söyledi.

 

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