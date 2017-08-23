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Güdümlü Proje Desteği

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Güdümlü Proje Desteği
Bolu Valisi Aydın Baruş'un da katıldığı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) aylık olağan yönetim kurulu toplantısında, “Güdümlü Proje Desteği” konusu görüşüldü.

Haber; Erdal TANRIVERDİ

Bölge illerinin yetkililerinin bir araya geldiği Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) aylık yönetim kurulu olağan toplantısına ilimizden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ile Vali Baruşkatıldı. Abant'ta bir otelde düzenlenen toplantı aylık ekonomik görünüm raporunun incelenmesi ve 2018 yılı çalışma programı ile bütçe taslaklarının sunumu ile başladı. Yönetim kurulu, toplantıda ajansa bağlı olarak bulunan şehirlerin proje hazırlama ve uygulama konusunda destek sağlamak amacıyla “Güdümlü Proje Desteği” konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Güdümlü Destek Projesine göre, destek mekanizması çerçevesinde, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezlerine destek sağlanacak. Ayrıca işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi büyük bütçeli altyapı ve işletme desteklerini içeren projelere, proje teklif çağrısı yöntemi uygulamadan doğrudan mali ve teknik destek sağlanabileceği ve bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmaların özendirileceği belirtildi.

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