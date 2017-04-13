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Güner kritik maçta düdük çalacak

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Güner kritik maçta düdük çalacak
Bolu Bölgesi hakemlerinden Semih Güner yarın oynanacak olan Van Büyükşehir Belediyespor-Cizrespor maçında düdük çalacak.

Haber: Uğur BALABAN

Bolu’nun klasmandaki en üst lig hakemi konumunda bulunan Semih Güner MHK tarafından yine kritik bir maçta orta hakem olarak görevlendirildi. Güner yarın saat 15.00’te Van Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Van Büyükşehir Belediyespor-Cizrespor Spor Toto 3.lig maçında görev yapacak. Mücadele özellikle düşme potasında yer alan Cizrespor için büyük önem taşıyor. Bu mücadelede Güner’in yardımcılıklarını Ümit Kaya ve İsmail Taygun Tasalı yapacak. Maçın 4.hakemi ise Uğurcan Gökler.

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