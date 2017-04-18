http://www.bolugundem.com/gunler-vardir-unutulmaz-15468yy.htm
- BIST 90.650
- Altın 152,600
- Dolar 3,6938
- Euro 3,9336
- Bolu 11 °C
- İstanbul 8 °C
- Ankara 9 °C
- GÜNLER VARDIR UNUTULMAZ
- Başkan Yılmaz BSM kursiyerleri ve hocaları ile bir araya geldi
- “Rejimi korumaya devam edeceğiz”
- 3 puan çok şey demek…
- Beşiktaş-Lyon maçına araç kalkıyor
- Son Şampiyon 3 Puanı 3 Golle Aldı: 3-1
- Görsel şölen başladı
- Son Finalist İddialı Başladı: 9-1
- Öz Yapı Mimarlık "Ben de Varım" Dedi
- Düellonun Sonunda Kazanan Kale Yapı
- Yarın biri “BAL”lı olacak
- 16 ilden biri Bolu
- Evi yanan vatandaşın ayağından vurulduğu belirlendi
- Bolu tarihinde bir ilk!..
- Santos çocukları kırmadı
GÜNLER VARDIR UNUTULMAZ
Mustafa Namdar'ın kaleminde...
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başkan Yılmaz BSM kursiyerleri ve hocaları ile bir araya geldiBolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi kurslarında görev yapan öğretmenler ve kursiyerler aralarında düzenledikleri kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.
“Rejimi korumaya devam edeceğiz”1 Kasım’da CHP’den Bolu milletvekili adayı olan ve gece gündüz demeden parti çalışmalarına katılarak büyük destek veren Elfaz Temiz, 16 Nisan’da yapılan referandum değerlendirmesi yaptı. Temiz; “Rejimi korumaya devam edeceğiz” dedi.
Görsel şölen başladıBolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin dört bir yanına dikilen laleler baharın gelmesiyle vatandaşlara adeta görsel şölen havası yaşatıyor.
16 ilden biri BoluYurt genelinde arasında Bolu’nun da bulunduğu 16 ilde, 'Evet' oyları, AKP'nin son seçimde tek başına aldığı oy oranının bile altında kaldı. Erdoğan'ın memleketi Rize ve her zaman Türkiye ortalaması üzerinde oy alan Bolu’da 16 il arasında...
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim