GÜNLER VARDIR UNUTULMAZ

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Günler vardır, kazanılan zaferlerle belleklere hiç silinmemek üzere kopyalanır.

Günler vardır, anılardan söküp atamazsınız. O gün yaşanan mutluluğun sonsuza dek hep sürmesini istersiniz.

Kimi mutluluklar bireyseldir, kendi egonuzu tatmin için yüreğinizde kendiniz için saklarsınız. Kimi mutluluklar toplumsaldır, cinsiyet, dil, din, ırk, renk gözetmeksizin, doğumdan ölüme tüm insanların huzur içinde yaşamları için, kurallar getirilir, kurumlar oluşturulur.

İşte devletimizin köklü kuruluşlarından biri olan polisimizin 172.yılı böylesi mutlu günlerden biridir. Onlar, devletin bütünlüğünü koruyan emniyet teşkilatımızdır.

Onlar sayesinde sokakta, iş yerinde, evimizde huzurlu kaygısız yaşıyor, huzurluyuz. Onlar mal ve can emniyetimizin sigortasıdır. Onlar Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün dediği Cumhuriyetin ve yasaların kalkanıdır.

Onlar, hak ve özgürlüklerimizi kullanabilmemizin garantörleridir. Toplumdaki saygınlığın önderleridir. Can yeleklerimiz gibidir. Sınırda askerimiz şehirde polisimiz vazgeçilmezlerimizdir. Onların görevlerini yerine getirmesinde vatandaşlık görevimizi yerine getirebiliyor muyuz özeleştirisini doğru olarak yapıp, kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Son dönemlerde polisimize yöneltilen acımasız saldırılar içimizi acıtmakta. Bir gün bu saldırıları yapanlara da can güvenliklerini sağlayacak birimlere ihtiyaçları olacağını hatırlatıyor, şehit polislerimize rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, acıların son bulması, mutlulukların devamı dileğimle polislerimizi günlerini kutluyorum.