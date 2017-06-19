Günü birlikçilerin akınına uğradı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve kirli havasından kaçarak dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant ve Gölcük tabiat parkları ve yüksek rakımlı yaylaları ile Bolu, yaz mevsiminin en güzel renklerini

Haber; Erol Değirmenci

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen milli ve tabiat parkları, yaylaları, gölleri ve tarihi yapılarıyla Bolu, özellikle yaz aylarında doğaseverlerin akınına uğruyor. Bolu'ya yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, ramazan ayında da ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Bölgede bulunan tesisler ile piknik alanları, oruç tutan vatandaşların hem rahat hem de sakin bir şekilde iftar yapmasına imkan sağlıyor. Piknik alanlarına yerleştirilen mangallar, ziyaretçilere göl manzarası eşliğinde temiz havada iftar yapma fırsatı sunuyor. Ailesiyle iftar yapmak için Gölcük'ü tercih eden Ayşe Tutan, "İftar için Gölcük’e geldik. Biz yaklaşık 30 yıldır Bolu’ya gelip gidiyoruz. Burayı çok seviyoruz." dedi.

Her gün farklı bir yerde iftar yapmaya çalıştıklarını anlatan Tutan, "Gölcük zaten parmakla gösterilen yerlerden biri. Serin olduğu için ramazan zorlamıyor. Orucumuzu rahat şekilde açıyoruz." diye konuştu.

Arkadaşları ile Gölcük'te iftar yapmak istediklerini belirten Altan Ayık da Gölcük'ün, Bolu'nun en güzel doğa harikalarından biri olduğunu belirterek, "Hem göl, hem ormanla iç içe olmak hem de iftarımızı arkadaşlarımızla açmak istedik." ifadesini kullandı.

Turkuaz rengi sularıyla ve üzerinde barındırdığı rengarenk nilüferlerle göz kamaştıran Abant Tabiat Parkı da kış ve yaz mevsimlerinde olduğu gibi ramazan ayında da ziyaretçilerini ağırlıyor. Orman varlığı bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden biri olan Bolu'nun, Abant Tabiat Parkı bölgesinde bulunan çam, köknar, kayın, meşe, kestane, gürgen, kavak, yabani meyve ağaçlarından oluşan zengin bitki örtüsü, hafta sonu ya da günü birlik bölgeyi tercih eden tatilcilere temiz hava soluma imkanı sunuyor.

Öte yandan yetkililer tarafından parkın girişinde oluşturulan ziyaretçi tanıtım merkezinde bulunan çeşitli yaban hayvanlarının tahnitleri, tatilcilere bölgede yaşayan hayvanlar hakkında bilgi sahibi olma olanağı sağlıyor.

Ziyaretçi tanıtım merkezinde bulunan, ayı, kızıl geyik, karaca, kurt, tilki, vaşak gibi yaban hayvanları ile kartal, doğan ve atmaca gibi yırtıcı kuşların tahnitleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.