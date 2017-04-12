Günün Spor Olayları

*Okul Sporları Badminton Küçükler Grup Müsabakaları (17 Temmuz Spor Salonu)
10.00: Okul Sporları Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği (Karaçayır Yüzme Salonu)
10.00: Okul Sporları Yıldızlar Tenis İl Birinciliği (Karaçayır Tenis Kortları)
17.30: Bolu Gençlergücü Sp. Kl.-Bolu Sebenspor Kl. A Hentbol Yıldız Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)
18.30: Bolu Sebenspor Kl. B-Gmsk Hentbol Yıldız Erkekler (Karaçayır Spor Salonu)
18.30: Özel İdare Köroğlu-Kıbrıscıkspor Futbol U-16 (Sentetik 1)
19.30: Orman Bölge Müdürlüğü-Baro Voleybol Büyük Erkekler (17 Temmuz Spor Salonu)
20.30: Gençlik Hiz. Spor İl Müd.-Belediye Voleybol Büyük Erkekler (17 Temmuz Spor Salonu)