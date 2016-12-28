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Güvenir tekrar gözaltında!

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Güvenir tekrar gözaltında!
Düzce’de FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Düzce Eski Jandarma Alay Komutanı Albay Bilal Güvenir, Gerede İlçemizde yanında bir rütbeliyle birlikte tekrar yakalandı.

HABER: Erol Değirmenci

Eski İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilal Güvenir FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturması kapsamında ilk olarak 8 Kasım tarihinde gözaltına alınmış 20 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Edinilen bilgilere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Terör Örgütü’ne yönelik Ankara Merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında Güvenir hakkında tekrar tutukluluk istemiyle yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkan Güvenir, ilimiz Gerede İlçesinde yanında 1 rütbeliyle birlikte tekrar gözaltına alındı. Bolu’da yapılan yol kontrolleri sırasında Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Güvenir, Düzce Terörle Mücadele Şube Ekipleri’ne teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4’ü subay, 30’u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı bildirildi.

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