Haberi olan ses versin

Seben – Kıbrıscık yolu üzerinde bulunan Aladağ’larda çayın akışını kesecek şekilde yapılan beton havuzlar vatandaşın aklında soru işareti bıraktı. Beton havuzların ne işe yaradığını ve neden yapıldığını kimse anlayamadı.

Özel Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İlimizde bulunan garip yapılara bir yenisi daha eklendi. Türkiye’nin kamp turizmi açısından en önde gelen yerlerden biri olan Aladağlarda bulunan bir çaya beton havuzlar yapıldı. Kızık Yaylası eski köprü mevkiinde çayda başıboş bir şekilde duran havuzlar kanalın kaya ve toprak desteği ile çayın akışını engelleniyor ve su debisini düşürüyor. Buraya bu beton havuzların neden yapıldığı, ne işe yaradığı ve kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor. Aynı zamanda Aladağ Çayı üzerinde bulunan ekolojik dengeyi kötü etkileyen bu havuzlarla ilgili yetkili kişilerin neler yapacağı merak ediliyor.