Hakim Özdilek,Fenerbahçe pastasıyla uğurlandı

12.10.2017 tarihli ve 1366 sayılı HSK kararnamesi ile Bolu Hakimliğinden Ankara Hakimliğine atanan Anıl Özdilek için veda yemeği düzenlendi.

Haber: Erol Değirmenci

İlimizde görev yapan Bolu Hakimi Anıl Özdilek Ankara Hakimliğine atandı. İlimizde görev yaptığı sürede gerçek bir hukuk adamı olduğunu gösteren Anıl Özdilek, Başbakan eski yardımcısı Bülent Arınç’ı da yargılamış ve cezalandırmıştı.

Veda yemeğine Bolu adli ve idari yargıda görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcıları ile adliye personeli ve Bolu Barosuna mensup avukatlar katıldılar. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ile Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han, Ankara’ya atanan Hakim Anıl Özdilek için birer konuşma yaparak, yeni görevinde başarılar dilediler.

FENERBAHÇE PASTASIYYA UĞURLANDI

Koyu bir Fenerbahçe hayranı olduğu belirlenen Hakim Anıl Özdilek için sürpriz bir gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından mesai arkadaşları sahneye büyük bir Fenerbahçe amblemi bulunan pasta getirdiler. Hakim Özdilek bu jestten dolayı büyük bir mutluluk yaşarken, Fenerbahçeli veda pastasını keserek, konuklara ikram etti.