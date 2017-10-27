Halk huzurevinde ısrarcı

Mengenli hayırsever iş adamı Aziz Karsan’ın hastane için bağışlamış olduğu bina, yeni hastanenin yapılmasının ardından tartışma konusu olmuş, Müftülük bu yeri Kuran Kursu yapmaya çalışınca İlçe Belediye Meclisinde CHP ve Ak Partili üyelerin oy birliği ile

Mengenli hayırsever iş adamı Aziz Karsan'ın Mengen’e hastane yapılması için bağışladığı arsa, Mengen'e yeni İlçe Devlet Hastanesi'nin yapılması ile atıl durumda kalmış, bu yerin konumu ise birçok kişi ve kurumun da iştahını kabartmıştı. Mengen İlçe Müftülüğü binanın Kuran kursu ve dini tesis olarak tahsis edilmesi için İller Bankası’ndan olur alırken Mengen Belediye Meclisi, AK Parti ve CHP’li Meclis Üyelerinin oy birliğiyle aldıkları karar ile eski hastane binasının ve alanının imar planlarında mevcut şekilde ''sağlık tesis alanı'' olarak kalmasını kabul etmişti. Mengenli vatandaşlar ise bu alanın huzurevi olarak değerlendirilmesini istemişti. Ancak aradan geçen zamanda Mengen İlçe Müftülüğü'nün vatandaşların talebini ve belediye meclisinin kararını görmezden gelerek buraya deyim yerindeyse alenen "çökmesi" tepkileri daha da artırdı. Konuyla ilgili gelen talepler ve tepkiler üzerine Mengen'de bir anket çalışması gerçekleştirdik ve vatandaşın bu konudaki görüşünü aldık.

Yaklaşık 400 kişinin katıldığı ankette vatandaşlar hayırsever rahmetli Aziz Karsan'ın hatırasına sahip çıkılmamasına tepki gösterirken, mevcut alanın halkın talebi doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Siyasileştiriliyor

Yüzyüze gerçekleştirdiğimiz anket çalışmamızda Mengen halkının en çok yakındığı konulardan biri de konunun siyasi yöne çekilmesi oldu. Vatandaşlar Kuran Kursu istememelerinin farklı boyutlara çekilerek "din düşmanı" ilan edilmeye çalışıldıklarını üzüldüklerini söylemelerine karşılık, İlçe Belediye Meclisi'nde AK Parti ve CHP'li üyelerin oy birliği ile aldığı karara dikkat çekti. Kararın siyasi hiçbir boyutunun olmadığını, tamamen asıl ihtiyacın görülmesini istediklerini belirten Mengen halkı, mevcut alanın huzurevi olarak kullanılmasında ısrarcı oldular.

Netleşmiş bir durum yok

Konuyla ilgili bazı önemli noktalara da dikkat çeken vatandaşlar, mevcut yapı hakkında alınan net bir kararın olmadığını ifade ettiler. Konunun halen gündemde olduğunun altını çizen vatandaşlar ayrıca, İlçe Müftülüğü'nün oldubitti ye getirmek için atıl durumdaki yapıda tadilat çalışmalarını başlattığını da söylediler.

%84,7 Huzurevi diyor

Mengen ilçe merkezinden aralarında emekli, esnaf, memur, öğrenci ve öğretmenlerin bulunduğu toplamda 373 kişi ile yüzyüze gerçekleştirdiğimiz ankette halkın %84,7'si (316) eski devlet hastanesi binası ve alanının huzurevi olarak kullanılmasını istediklerini belirtti. Ankete katılanların %8,1'i(30) mevcut yerin Müftülüğün istediği gibi Kuran Kursu olarak kullanılmasını isterken, %7,2'lik(27) kesim ise alanın farklı şekillerde değerlendirilebileceğini ifade etti.

Sağlık tesisi, okul, yurt, aktivite alanı...

Anketimize katılanlardan bazıları alanın ne huzurevi ne de Kuran Kursu olmasını istemediklerini dile getirdi. Vatandaşlardan bazıları alanın sağlık hizmetlerinde, hastane, diyaliz merkezi, kadın doğum hastanesi gibi alanlara yönelik faaliyet göstermesini istediler. Bazı vatandaşlar ise ilçede bulunan ve giderek kalabalık bir nüfus oluşturan üniversiteli öğrencileri düşünerek alanın sosyal aktivitelerin yapılabileceği, kafe, eğlence merkezi, spor salonu gibi sosyal faaliyetler için kullanılması gerektiğini belirttiler.