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HALKTAN BİRİ; SAİM ÇEVİK

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HALKTAN BİRİ; SAİM ÇEVİK
Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, bulduğu her fırsatta halkın yanına koşuyor.

Hastaları, ihtiyaç sahiplerini, askere gidecek olanları, Umre ziyaretine gidecek olanları sık sık ziyaret ediyor ve kendisine gerçekleştirilen ziyaretlerde de kapılarını sonuna kadar açarak misafirlerini ağırlıyor. 

Belde halkı tarafından hoşgörüsü ve mütevazi kişiliğiyle tanınan, kimsenin kalbini kırmamaya çalışan ve halkın içinde olmayı seven Başkan Çevik, her yere yetişiyor. Beldenin gelişimi için Ankara’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren ve tuttuğunu koparan Başkan Çevik, Taşkesti’de de sürekli halkla bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunuyor, eksiklikler ve yapılması gerekenler bakımından belde halkının fikirlerini alıyor. 

 

Son olarak bir gün içerisinde askere ve umre ziyaretine gidecek olan vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Çevik, aynı gün içerisinde ilçede bulunan Borvo Termal Tatil Köyüne ziyarete gelen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e eşlik etti. Bugün ise Mudurnu Kaymakamı Efecan ŞAHİN ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Mustafa SOYGÜR’ü makamında ağırlayan Başkan Çevik, yanındaki heyet ile birlikte belde halkını da ziyaret etmeyi unutmadı.

 

“ÖNEMLİ OLAN HOŞ ANILMAK, GÜZEL ESERLER BIRAKMAK”

Taşkesti halkının mutluluğu benim mutluluğumdur diyen Başkan Çevik, “Bizlerin bulunmuş olduğu bu makamlar bizim değil, bizi seçerek buraya getirenlerindir. Taşkesti’nin geleceği açısından nereye doğru gideceğimizi belirlemeliyiz ama daha da önemlisi nereden geldiğimizi unutmamalıyız. Her zaman vatandaşlarımızla bir arada olmaya gayret gösteriyorum, belde halkının mutluluğu ve Taşkesti’miz için mevcut imkan ve şartları zorlamaya çalışıyorum.  Biliyorum ki, bu makam da geçici, önemli olan yarın hoş anılmak, güzel eserler bırakmak” diye konuştu.  BMA

 

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